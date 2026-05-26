Asaltan la capilla de La Regalina de Cadavedo y roban la corona de la Virgen, una medalla de Chipiona y el equipo de música: "Duele porque este espacio es de todos"
Los ladrones accedieron al interior del popular templo mediante una pequeña ventana de apenas 33 por 35 centímetros
Cadavedo amaneció con una noticia tan inesperada como dolorosa para sus vecinos: el robo cometido en la capilla de La Regalina, uno de los espacios más queridos, simbólicos y reconocibles de la localidad valdesana. La Sociedad Popular La Regalina echa de menos el equipo de música, valorado en 1.260 euros, un pie de altavoz del grupo Madastur, pero también la corona de la Virgen de Riegla "que tiene tantos años como la talla, es decir, es centenaria", y la medalla de Chipiona, un regalo de la Hermandad de Regla gaditana tras su hermanamiento.
Laura del Campo, presidenta del colectivo, explica que los autores del robo accedieron al interior de una forma especialmente sorprendente: entrando por una pequeña ventana de apenas 33 por 35 centímetros entre las diez de noche del domingo y las siete de la mañana del lunes. "Es increíble pensar que alguien pudiera colarse por ahí", señala, todavía sorprendida por las dimensiones del hueco utilizado para entrar.
Una vez dentro, los ladrones revolvieron el espacio y se llevaron aquello que pudieron, causando no solo una pérdida material y daños en la puerta principal por donde se intuye que los ladrones salieron, sino también un "profundo malestar" entre quienes se encargan del mantenimiento de La Regalina. Para la entidad, lo ocurrido resulta "difícil de comprender por el lugar en el que se produjo y por el significado que tiene este espacio para el pueblo". Además, destaca que la capilla es un lugar sagrado, como lo es la imagen de la Virgen, que el lunes amaneció movida.
Profundo malestar en Cadavedo
La denuncia ya ha sido presentada ante la Guardia Civil, que investiga el suceso. Este robo ha provocado un "profundo malestar" entre los vecinos y, de manera especial, entre los integrantes de la Sociedad Popular La Regalina, encargada de velar por la conservación, el mantenimiento y la promoción de este espacio.
Su presidenta, Laura del Campo, no oculta su indignación. Lo ocurrido no puede entenderse únicamente como un robo material. Para la Sociedad Popular La Regalina, el daño va mucho más allá de lo económico: "Afecta directamente a un lugar que forma parte de la identidad de Cadavedo" y al esfuerzo desinteresado de muchas personas que dedican tiempo, trabajo e ilusión a conservarlo.
Tristeza e impotencia
Por eso, el robo ha causado una especial sensación de tristeza e impotencia. Desde la sociedad lamentan que alguien haya podido actuar contra un espacio que pertenece, en cierto modo, a todos. Laura del Campo insiste en que la indignación es compartida. El equipo de música, por ejemplo, se guarda en la capilla ya que el sábado hubo una boda y habrá otra el siguiente. No se trata solo de la pérdida sufrida, sino del desprecio que supone atacar un entorno cargado de valor sentimental. "Esto duele porque La Regalina es de todos", señalan desde la entidad, donde esperan que la investigación permita esclarecer cuanto antes lo sucedido.
Los hechos han sido puestos en conocimiento de las fuerzas de seguridad, que deberán determinar las circunstancias del robo e identificar a la persona o personas responsables. Mientras tanto, desde la Sociedad Popular La Regalina se pide colaboración ciudadana. Cualquier información, por pequeña que pueda parecer, podría resultar útil para ayudar a aclarar lo ocurrido.
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