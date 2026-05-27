Luarca prepara 600 sillas en el paseo del muelle y espera batir récord de participación en la comida del Fuero
La comida popular del domingo será el gran momento de la celebración de la Carta Puebla de 1270
Luarca preparará 600 sillas en mesas repartidas a lo largo del paseo del muelle de Luarca para la comida popular de la Carta Puebla de Valdés, una de las citas más esperadas del fin de semana y el acto que este año aspira a batir récord de participación. El Ayuntamiento de Valdés confía en superar las cifras de ediciones anteriores, en las que más de 500 vecinos y visitantes compartieron mesa en un ambiente festivo junto al puerto.
La comida será el domingo 31 de mayo, a las 14.00 horas, y volverá a convertir el paseo del muelle en un gran comedor al aire libre. La previsión de 600 plazas confirma el crecimiento de una celebración que, tras cinco años, ya se ha consolidado en el calendario luarqués y que cada edición "gana más arraigo" entre vecinos, familias, grupos de amigos y visitantes, según el concejal de Promoción, Ismael González.
La celebración de la Carta Puebla tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de mayo, con una gran feria medieval instalada en la plaza Alfonso X el Sabio, en recuerdo del rey que concedió el Fuero al municipio en 1270.
La programación completa
La programación arrancará el viernes 29 con pasacalles de gigantes a las 17.00 y a las 19.00 horas, y continuará a las 21.00 horas con el pasacalles nocturno "Los monstruos". El sábado 30 habrá teatro de calle con "Piratas de los mares", a las 12.00 y a las 13.30 horas, además de música y animación con "La pócima de las brujas", a las 17.00 y a las 19.00 horas. La jornada se cerrará a las 21.00 horas con el pasacalles nocturno “Cencerrada Decrépita”.
El domingo 31, la actividad continuará con el teatro de calle "Las pescaderas", con pases a las 12.30 y a las 14.30 horas, antes de la comida popular en el paseo del muelle.
También la hostelería tendrá protagonismo. Los restaurantes La Galga, Miramar, Hostal Canero y Muelle 3 participan con propuestas gastronómicas especiales
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