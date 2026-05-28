Detenidos dos trabajadores inmigrantes de una obra de Luarca por carecer de permiso de trabajo
La Policía Nacional de Luarca ha liderado la operación con la Inspección de Trabajo, que propone para sanción a la empresa para la que trabajaban los dos hombres de nacionalidades colombiana y brasileña
La Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos extranjeros durante un control realizado en una obra que se está realizando en Luarca. Ambos empleados, de nacionalidad colombiana y brasileña, se encontraban en situación irregular en España y carecían de autorización administrativa para trabajar. Se les detuvo por infringir la normativa de extranjería.
La operación corrió a cargo de agentes de la Comisaría de Luarca, en colaboración con Inspección de Trabajo Esta última "levantó acta de propuesta de sanción contra la empresa para la que prestaban servicios ambos trabajadores".
Señala la Policía que este tipo de controles conjuntos con la Inspección de Trabajo "se desarrollan de forma periódica dentro de la colaboración existente entre ambos organismos para comprobar el cumplimiento de la legislación laboral y de extranjería".
La actuación, detallan, ha sido coordinada entre "la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y la Comisaría Local de Luarca, con el objetivo de velar por los derechos de los trabajadores y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente".
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