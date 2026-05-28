Solidaridad tras un robo insólito: la Cofradía de Chipiona enviará una nueva nueva medalla para la capilla La Regalina

La Cofradía de Nuestra Señora de Regla de Chipiona enviará una nueva medalla a Cadavedo después del robo sufrido en la capilla de La Regalina. La entidad andaluza quiso mostrar así su apoyo y solidaridad con la Sociedad Popular La Regalina, afectada por la desaparición de la medalla que había sido entregada como símbolo de unión y devoción compartida, además de un equipo de música valorado en más de 1.000 euros y la corona de la virgen.

Tras conocer lo ocurrido, la cofradía chipionera se puso en contacto con la presidente del colectivo para trasladar su "cercanía" y comunicar su intención de reponer la pieza sustraída. El gesto fue recibido con agradecimiento en Cadavedo, donde el robo causó malestar entre vecinos y devotos por el valor sentimental y religioso de los objetos desaparecidos.

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La nueva medalla permitirá recuperar un símbolo de fraternidad entre Chipiona y Cadavedo, dos lugares unidos por la devoción mariana y por la tradición popular. Desde la Sociedad Popular La Regalina destacaron la importancia de este gesto, que va más allá de lo material y representa una muestra de cariño en un momento especialmente doloroso para la comunidad.