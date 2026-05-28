Solidaridad tras un robo insólito: la Cofradía de Chipiona enviará una nueva nueva medalla para la capilla La Regalina
El gesto de solidaridad de la cofradía chipionera busca restaurar la fraternidad con Cadavedo, afectada por un robo que ha causado malestar entre los devotos
La Cofradía de Nuestra Señora de Regla de Chipiona enviará una nueva medalla a Cadavedo después del robo sufrido en la capilla de La Regalina. La entidad andaluza quiso mostrar así su apoyo y solidaridad con la Sociedad Popular La Regalina, afectada por la desaparición de la medalla que había sido entregada como símbolo de unión y devoción compartida, además de un equipo de música valorado en más de 1.000 euros y la corona de la virgen.
Tras conocer lo ocurrido, la cofradía chipionera se puso en contacto con la presidente del colectivo para trasladar su "cercanía" y comunicar su intención de reponer la pieza sustraída. El gesto fue recibido con agradecimiento en Cadavedo, donde el robo causó malestar entre vecinos y devotos por el valor sentimental y religioso de los objetos desaparecidos.
La nueva medalla permitirá recuperar un símbolo de fraternidad entre Chipiona y Cadavedo, dos lugares unidos por la devoción mariana y por la tradición popular. Desde la Sociedad Popular La Regalina destacaron la importancia de este gesto, que va más allá de lo material y representa una muestra de cariño en un momento especialmente doloroso para la comunidad.
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