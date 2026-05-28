Valdés vuelve a caminar y a correr contra el cáncer

Luarca volverá a salir a la calle el próximo 7 de junio para participar en una nueva edición de "Luarca en marcha contra el cáncer", una cita solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias. La marcha comenzará a las 12.00 horas y está pensada para todos los públicos, con un recorrido no competitivo de tres kilómetros que busca reunir a vecinos, familias, deportistas y visitantes en torno a una misma causa: apoyar la lucha contra esta enfermedad

La prueba, que alcanza este año su sexta edición, tendrá como punto de referencia la Plaza Alfonso X El Sabio. Las inscripciones pueden realizarse por internet hasta el 6 de junio, y también de forma presencial en el Polideportivo Pedro Llera Losada y en la piscina municipal hasta el 5 de junio. El mismo día de la marcha habrá una última oportunidad para apuntarse en la Plaza del Ayuntamiento, entre las 10.00 y las 11.30 horas.

La organización mantiene el carácter popular de la cita, con precios pensados para facilitar la participación: camiseta por 8 euros, camiseta con braga de cuello por 11 euros, camiseta con calcetines por 13 euros y pack completo por 15 euros, además de la opción de dorsal cero para quienes quieran colaborar aunque no participen en la marcha. En el cartel también figuran colaboradores locales y entidades patrocinadoras que respaldan una convocatoria ya asentada en el calendario solidario de Valdés.

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La marcha de Luarca forma parte del circuito "Asturias en marcha contra el cáncer", una iniciativa que en los últimos años ha llevado este tipo de carreras y caminatas solidarias a distintas localidades de la comunidad. En 2022 ya se celebraban pruebas simultáneas en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Luarca.