Valdés vuelve a caminar y a correr contra el cáncer
Las inscripciones para 'Luarca en marcha contra el cáncer' ya están abiertas de forma online y presencial hasta el 6 de junio
Luarca volverá a salir a la calle el próximo 7 de junio para participar en una nueva edición de "Luarca en marcha contra el cáncer", una cita solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias. La marcha comenzará a las 12.00 horas y está pensada para todos los públicos, con un recorrido no competitivo de tres kilómetros que busca reunir a vecinos, familias, deportistas y visitantes en torno a una misma causa: apoyar la lucha contra esta enfermedad
La prueba, que alcanza este año su sexta edición, tendrá como punto de referencia la Plaza Alfonso X El Sabio. Las inscripciones pueden realizarse por internet hasta el 6 de junio, y también de forma presencial en el Polideportivo Pedro Llera Losada y en la piscina municipal hasta el 5 de junio. El mismo día de la marcha habrá una última oportunidad para apuntarse en la Plaza del Ayuntamiento, entre las 10.00 y las 11.30 horas.
La organización mantiene el carácter popular de la cita, con precios pensados para facilitar la participación: camiseta por 8 euros, camiseta con braga de cuello por 11 euros, camiseta con calcetines por 13 euros y pack completo por 15 euros, además de la opción de dorsal cero para quienes quieran colaborar aunque no participen en la marcha. En el cartel también figuran colaboradores locales y entidades patrocinadoras que respaldan una convocatoria ya asentada en el calendario solidario de Valdés.
La marcha de Luarca forma parte del circuito "Asturias en marcha contra el cáncer", una iniciativa que en los últimos años ha llevado este tipo de carreras y caminatas solidarias a distintas localidades de la comunidad. En 2022 ya se celebraban pruebas simultáneas en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Luarca.
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