Buen estreno de la conmemoración de la Carta Puebla de Valdés: "Al ser festivo local, contamos con mucha gente"

Luarca abrió este viernes el programa conmemorativo de su Carta Puebla, una actividad que se prolonga hasta el domingo y cuyo eje central será una feria medieval que ha tomado el centro de la capital valdesana. "Al ser festivo local, la apertura estuvo muy aminada, muy bien de gente", resume la concejala de Ferias, Andrea Magdaleno.

El mercado medieval toma la plaza Alfonso X el Sabio y cuenta con 37 expositores de todo tipo de productos. El horario de este mercado será de 12.00 a 22.00 horas, si bien cuenta con dos puestos de comida que prolongarán su apertura.

Durante todo el fin de semana, el mercado estará amenizado con actividades variadas, desde pasacalles a teatro y música. Para este sábado, habrá teatro de calle a las 12.00 y a las 13.00 horas y pases de animación a las 17.00 y a las 19.00 horas. A las 21.00 horas se ha programado un pasacalles nocturno titulado "Cencerrado Decrépita".

El domingo a las 12.30 y a las 14.30 horas habrá teatro de calle en el mercado. Además, a mediodía tendrá lugar la popular comida en la calle.

Jornadas gastronómicas

Dentro de las Jornadas Gastronómicas del Fuero colaboran varios locales de la villa. "La Galga" ofrecerá un menú con degustación de embutidos de caza y quesos asturianos, guiso de verdinas con jabalí y setas, codillo glaseado con puré de boniato y tarta de manzana con chantillí de nata, por 40 euros por persona. "Miramar" propone un menú de 25 euros con embutidos y quesos, tosta de tomate, jamón y huevo de codorniz, arroz meloso con carne y verduras, y requesón con miel y nueces.

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También participa el "Hostal Canero", con fabada asturiana o arroz caldoso de marisco, sopa de cocido o ensalada medieval, pollo asado al horno, pimientos rellenos, lenguado a la sidra o tortilla rellena, además de postre o café, vino, gaseosa y agua, por 18 euros el menú completo y 15 el medio menú. "Muelle 3" se suma con una propuesta más informal: una hamburguesa de pollo adobado, frito y glaseado con salsa picante, coleslaw, pepinillos, mayonesa ranch y queso, acompañada de patatas fritas, por 15 euros, con opción de postre por 5 euros.