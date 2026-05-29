Luarca, escenario de un congreso internacional para impulsar el derecho humano a la paz

En tiempos convulsos Luarca cobrará más protagonismo que nunca. La capital de Valdés se convertirá en septiembre en un escenario con proyección internacional para promover la paz en el mundo al acoger (entre el 19 y el 21 del mismo mes) un congreso en el que se espera redactar una convención internacional sobre el derecho humano a la paz, una iniciativa que nace con la voluntad de convertir la histórica Declaración de Luarca en un instrumento jurídico de alcance mundial.

La presentación tuvo lugar este jueves en el Ayuntamiento de Valdés y contó con la intervención, del alcalde de Valdés, Óscar Pérez; la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González; el director general de Agenda 2030, Juan Ponte; y el presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Carlos Villán, afincada por temporadas en Luarca.

Un momento de la presentación, en el salón de actos del Ayuntamiento de Valdés y cerca de los retratos de valdesanos ilustres. / Ana M. Serrano

El congreso comenzará el 19 de septiembre, a puerta cerrada, y que el objetivo es aprobar la propuesta el 21 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Paz. "No podemos sentirnos más orgullosos como asturianos, como luarqueses, por albergar aquí, en esta pequeña localidad del occidente asturiano, un congreso internacional que va a tener una repercusión mundial", señaló el presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Carlos Villán.

Desde 2005 con protagonismo en Luarca

El jurista, convocado en el salón de actos del Ayuntamiento, recordó que la entidad trabaja desde 2005 por la defensa de los derechos humanos y, en particular, por el derecho humano a la paz. "En el año 2006, aquí en la misma localidad de Luarca, aprobamos la Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz", recordó.

Casi veinte años después, la asociación quiere conmemorar aquella declaración con una nueva propuesta: convertirla "en un proyecto de tratado o convención internacional sobre el derecho humano a la paz". Villán resumió el objetivo con una idea central: "Blindar la paz" y dar a los organismos intercionales y países argumentos, medidas y herramientas para trabajar en favor de este valor.

El presidente de la asociación explicó que la paz está siendo "vulnerada continuamente" en un mundo con más de un centenar de conflictos armados, muchos de ellos invisibles porque "no son noticiables" y no aparecen a diario en los medios de comunicación. Recordó que la sociedad civil es "la víctima principal de los conflictos armados" y que buena parte de las víctimas son población civil: "Niños, mujeres, niñas, ancianos que no son combatientes".

El negocio de la guerra

Villán también denunció el negocio de la guerra. "Las guerras son un negocio y porque son un negocio es por lo que se producen", afirmó. En este sentido, alertó del gasto armamentístico mundial y de cómo el mercado de las armas "produce destrucción" y beneficia a las empresas que las fabrican. El jurista defendió que la solución pasa por dotar a la paz de instrumentos jurídicos. La convención que se quiere trabajar en Luarca buscará establecer "las obligaciones básicas de los Estados para prevenir y proteger la paz como bien superior y bien global de la humanidad". Además, incluiría un mecanismo independiente de control para vigilar su aplicación efectiva.

La viconsejera Beatriz González, durante su intervención, en Luarca. / Ana M. Serrano

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, destacó que este proyecto "surge por el trabajo de Carlos y otras muchas personas durante muchos años", con una idea clara: "la defensa de los derechos humanos" y "la defensa del orden internacional". Pérez advirtió de que el congreso llega en un momento en el que "parece que lo común es que las potencias de este planeta, incluso las potencias medias, se planteen vulneraciones permanetes de esa legalidad y de esos derechos de los hombres y mujeres".

Volver a los principios de 1945

El regidor defendió que desde Luarca se quiere lanzar un mensaje claro: "Queremos un mundo con normas, queremos un planeta justo". En ese sentido, reivindicó los principios que articularon el mundo tras 1945, basados en "el respeto a los derechos de las personas" y también "a los derechos de las naciones, a su integridad territorial y a operar con una normativa y una legislación internacional justa".

Pérez subrayó además el valor simbólico de Luarca en este proceso. La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, afirmó, "forma también la columna vertebral" de lo que ahora se presenta. El alcalde destacó que la cita permitirá demostrar que "la cooperación entre las administraciones" y "el liderazgo de una asociación" son fundamentales para impulsar una iniciativa de esta magnitud.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, puso el acento en el valor de que una iniciativa de estas características nazca desde un municipio pequeño. "Hacerlo desde un municipio pequeño, hacerlo además desde una comunidad autónoma como Asturias, que también es pequeña, y alzar la voz a nivel internacional" es, a su juicio, una forma de reclamar aquello que preocupa a buena parte del mundo: "la situación de guerra permanente" actual.

Nivel comprometido de los ponentes

González recordó que existen más de 120 conflictos a nivel internacional, con "drama humano, desplazamientos de millones de personas y miles de muertos". También alertó de que el contexto actual pone en riesgo "el respeto al derecho internacional" y "la justicia social", y denunció que en muchas guerras "lo importante son los beneficios económicos" derivados de la escalada armamentística, no los desastres humanos que provocan.

La viceconsejera fue especialmente contundente al referirse a las personas desplazadas por los conflictos. "No solo te destruimos el sitio donde vives, no solo te quitamos los recursos de los que dispones, sino que además prohibimos que vengas e intentes establecerte en nuestros países e intentar tener una posibilidad de vivir con dignidad", señaló.

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Para González, este congreso supone "reclamar, intentar de nuevo que el derecho a la paz sea un derecho humano”. Añadió que las instituciones tienen “un papel importante que jugar" porque pueden aportar recursos y acompañar a la sociedad civil en iniciativas de este tipo. "Este Congreso, esta convención internacional, va a ser muy importante", afirmó, tanto para el municipio como por "el nivel tan importante de gente comprometida a nivel internacional" que participará.