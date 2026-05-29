Valdés disfruta de la V Ruta 4x4 "Montes de Barcia y Valdés", que reúne a 120 vehículos y 270 participantes

La V Ruta 4x4 Montes de Barcia y Valdés, que se celebra desde hoy, reúne en Valdés a 120 vehículos y alrededor de 270 personas llegadas de distintos puntos de la Península e incluso de Marruecos. La cita, organizada por el Club Occidente Astur 4x4, vuelve a convertir Valdés en punto de encuentro para los aficionados al todoterreno.

El organizador Alberto Díaz destaca que no se trata de una carrera, sino de una ruta pensada para disfrutar del concejo, de sus montes y de sus paisajes. "Son 80 kilómetros de ruta en total y no es una carrera; es una ruta para conocer el concejo, disfrutar de los montes y de las vistas que tenemos tanto en la costa como en el interior", explica.

Un aliciente para el pueblo

Los participantes proceden de lugares como Guadalajara, Valencia, Toledo o Bilbao, además de otros territorios. Muchos comenzaron a llegar ya el jueves a Luarca y al entorno de Valdés para pernoctar en la zona, lo que, según la organización, supone también un impulso para la economía local. "Para el pueblo es un gran aliciente, porque repercute en hoteles, gasolineras, lavaderos y establecimientos. Deja dinero", señala Díaz.

La ruta, de unos 80 kilómetros, parte del polígono industrial de Almuña, en Luarca, donde también se ubica el parque cerrado y se realizan las verificaciones. El recorrido discurre por buena parte del concejo, especialmente en la zona limítrofe con Cudillero, y pasa por pueblos como Fijuecas, Ranón, Silva Mayor, Terebillas, Gamones o Merás, entre otros enclaves.

El programa comenzó con la apertura del parque cerrado durante la mañana en el polígono industrial. A las 19.00 horas de hoy, viernes, está prevista una espicha de bienvenida en la cafetería del polígono, donde se realizarán las verificaciones de inscripciones y la entrega de documentación.

La jornada principal será este sábado. A las 08.00 horas se retomarán las verificaciones, la entrega de documentación y el reparto del picnic. La salida oficial de la ruta tendrá lugar a las 09.30 horas desde el mismo polígono. Por la noche, a las 21.30 horas, se celebrará la cena oficial en el Restaurante Villuir, con entrega de premios y sorteos. La organización prevé reunir a más de 300 personas en esta cita gastronómica, entre participantes y acompañantes. Después, la fiesta continuará en el Bar Faro, en el puerto de Luarca.

La inscripción incluye los permisos necesarios para circular por el recorrido señalizado, seguro de responsabilidad civil, acceso a aparcamiento acotado y las comidas previstas: espicha del viernes, picnic del sábado y cena del sábado. Para participar es obligatorio contar con el seguro del vehículo y la ITV en vigor.

Agradecimientos

Díaz agradece el apoyo recibido tanto por parte del Ayuntamiento de Valdés como de la parroquia rural de Barcia y Leiján, además de los patrocinadores y colaboradores que hacen posible el evento.

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El organizador considera que la ruta tiene margen para seguir creciendo en próximas ediciones: "Esto va a más. Tiene bastante éxito porque aquí tenemos tanto vistas al mar como a la montaña, y eso llama mucho la atención", resume Díaz.