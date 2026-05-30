Doce empresas optan a construir la polémica depuradora de Trevías: el Principado continúa con la tramitación y la plataforma vecinal pide "que se cumplan los compromisos adquiridos"

El Principado continúa con los trámites para contratar la construcción de la polémica depuradora de Trevías. De hecho, el pasado jueves se reunió la mesa de contratación para analizar las doce ofertas presentadas para acometer esta obra de 2,9 millones de euros. Al hilo de este trámite la Plataforma Vecinal de Trevías, creada para canalizar la oposición a la ubicación elegida para la instalación, ha vuelto a reclamar al Principado que "se cumplan los compromisos adquiridos, que se escuche a la ciudadanía y que no se adopten decisiones irreversibles mientras siguen pendientes informes y consultas que pueden resultar determinantes para el futuro de nuestro pueblo".

La mesa de contratación, presidida por el jefe de servicio de contratación de la Consejería de Movilidad, analizó las doce ofertas y determinó que dos de ellas "pueden ser consideradas anormales o desproporcionadas". Es la razón por la que se abre un periodo de cinco días hábiles para que estas firmas aporten nueva documentación. Así figura en el acta firmada el pasado jueves.

Por su parte, la Plataforma Vecinal de Trevías ha hecho público un comunicado en el que "reitera que no se opone al saneamiento, una infraestructura necesaria y largamente demandada por el pueblo", sino que defienden el estudio de "todas las alternativas posibles para encontrar la ubicación que genere el menor impacto social y ambiental, actuando con transparencia, diálogo y respeto hacia los vecinos y vecinas afectados".

Vía judicial abierta

Los vecinos que se oponen a la construcción de la depuradora en el entorno del centro de salud y el colegio recuerdan a los dirigentes políticos que "continúa abierto el procedimiento contencioso-administrativo actualmente en tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo objeto guarda relación directa con este proyecto y cuya resolución sigue pendiente". En este sentido, la Plataforma Vecinal señala que están realizando un seguimiento permanente de este asunto y que velarán por el cumplimiento de la Proposición no de ley aprobado en la Junta a finales de abril para exigir la revisión de la ubicación.

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El colectivo mantendrá activa su reivindicación "para defender los intereses de Trevías y el derecho de sus vecinos a ser escuchados". Y concluyen: "Nuestra voluntad seguirá siendo la misma que desde el primer día, colaborar, dialogar y trabajar para encontrar la mejor solución posible para el saneamiento de Trevías, pero sin renunciar a la defensa legítima de nuestro pueblo y al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía".