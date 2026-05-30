Segundo día de lleno en Luarca para conmemorar la Carta Puebla: "Está saliendo muy bien"
En la jornada de este domingo se esperan entre quinientos y seiscientos comensales en la nueva edición de la comida en la calle
La capital valdesana celebra desde el viernes la conmemoración de la concesión de la Carta Puebla de Valdés, hecho que se remonta a 1270. El epicentro de la celebración es la plaza Alfonso X el Sabio, delante del Ayuntamiento de Valdés, transformada desde el viernes en un mercado medieval que cuenta con treinta y siete expositores de productos variados, desde alimentación a artesanía.
El mercado incluye animación constante dirigida al público familiar, desde actuaciones musicales a teatro. La concejala de Ferias, Andrea Magdaleno, da cuenta de la buena acogida que está registrando esta celebración, que plantea Valdés desde hace un lustro. El viernes, aprovechando que fue día festivo en el concejo, la feria contó con muy buena afluencia. Ayer, sábado, se repitió la misma dinámica. "La feria está yendo muy bien, con mucho ambiente y también ha sido buena la asistencia a los espectáculos", celebra la edil.
Para este domingo, además de continuar con el mercado medieval, se espera uno de los platos fuertes de la Carta Puebla:la comida en la calle. La organización espera que entre quinientas y seiscientas personas se den cita en las mesas habilitadas por el centro de la localidad en una jornada de confraternización y buen ambiente que cada año goza de más éxito. La cita comenzará a las 14.00 horas en el paseo del muelle, convertido en comedor al aire libre.
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