Cientos de personas disfrutan de la comida en la calle de Luarca, una cita que conmemora el fuero medieval

"Esto es algo muy bueno porque se te hinchan los pulmones de reír". Así resume la valdesana Mari Carmen Pérez, ataviada de dama medieval, el sentir de la comida en la calle de Luarca. La cita nació en 2021 dentro de la programación diseñada por el Ayuntamiento de Valdés para conmemorar el fuero o carta puebla de la capital valdesana, concedida en 1270 por Alfonso X el Sabio, y ha calado hondo en la localidad. La jornada soleada y calurosa de ayer animó más si cabe una cita que rondó las quinientas personas.

Mari Carmen Pérez estuvo acompañada por Fernando Paredano, Carmen Moyano y Lidia Rico, los cuatro disfrazados para la ocasión con prendas del medievo. "Venimos todos los años y está genial, lo pasamos muy bien", señalan. También con disfraz, en este caso de fraile, se presentaron los hermanos Manuel y Rubén Campa. Aplauden el espíritu festivo del encuentro y también la propuesta "de celebrar y potenciar un hecho histórico".

La valdesana Paloma Álvarez se acuerda bien de la primera edición de esta comida en la calle. "Fue después del covid y fue un regalo salir. Esta fecha es muy buena porque es como un bálsamo después del invierno", señala. A su lado, Alberto Pérez apunta que es un momento bueno en el calendario valdesano, antes de la llegada de los turistas estivales. "Te permite disfrutar del muelle de una manera más tranquila que en verano. Aquí estamos los del pueblo y presta ver caras conocidas", añade desde una de las largas mesas colocadas por el consistorio a lo largo del paseo del muelle luarqués. A su lado hay otro grupo de amigos capitaneado por Arancha Rodríguez. La idea se repite: "Estás con los amigos, hace buen tiempo, tomas unas sidras y pasas un día excelente". Todos constatan que cada año más gente se anima a probar esta especie de romería de asfalto.

"Una idea estupenda"

"Soy nacida en el barrio del Cambaral y vengo todos los años. Es una idea estupenda, presta una fiesta para el pueblo", apunta una vecina que prefiere no dar su nombre. Redundan en esta idea otros dos luarqueses: "Con un día tan bueno como hoy esto presta, con jolgorio y comida lo que sea. Además, todo lo que sea sacar a la gente a la calle es bueno y esto es algo diferente".

Araceli Palacio llegó a Luarca invitada por unas amigas para pasar un día "estupendo". "Esto está muy bien, es algo distinto, te sirve para ver gente y socializar", añade.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, tampoco se perdió la actividad. "Con buena empanada, buena sidra y buenos amigos no hay sitio mejor que la comida en la calle de Luarca", señala el primer edil, que hace un buen balance de una jornada exitosa que estuvo acompañada de buen tiempo.

Refuerzo del programa

"Hemos tenido uno de los mejores mercados del año, que destacó por la afluencia y la originalidad", señala en referencia al mercado medieval que tomó la plaza de Alfonso X el Sabio desde el viernes hasta ayer y que estuvo animado con pasacalles y espectáculos teatrales. "Es importante destacar que se consigue dinamizar Luarca en un mes de temporada media como es mayo", añade.

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Pérez desveló la intención de su equipo de complementar la programación en torno a la Carta Puebla con actividades culturales y que repasen la historia valdesana. "El próximo año plantearemos una programación cultural complementaria relacionada con la historia del concejo", señala