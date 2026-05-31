Luarca despide este domingo a la histórica hostelera Carmen García, de Confitería La Luz, que falleció a los 94 años

Luarca despide este domingo a Carmen García, histórica hostelera de Luarca y durante años responsable junto a su marido de la Confitería La Luz, ubicada en pleno centro de la capital valdesana. Falleció en el hospital de Jarrio, a los 94 años, y su funeral será este domingo, a las 18.00 horas, en la iglesia Santa Eulalia, de Luarca.

Natural de Cangas del Narcea, García llegó muy joven a Luarca para trabajar en el icónico hotel Gayoso. Estuvo en este hotel desde 1956 a 1964, cuando se casó con el valdesano José Luis Castro, también fallecido. Fue entonces cuando pasó a formar parte de La Luz, que regentaba la familia de su marido. El negocio, en la plaza de Los Pachorros, continúa abierto bajo la atención de las dos hijas del matrimonio.

"Siempre la recordaremos en las últimas mesas de La Luz, controlando todo lo que pasaba en su negocio donde estuvo nada menos que sesenta y dos años al pie del cañón", recuerda el cronista deportivo Cipriano Fernández, que recopiló la historia de esta canguesa para su libro "El Comercio en Luarca".

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"Mujer muy guapa y elegante, impecablemente vestida, como todos aquellos hosteleros de antes que lucían siempre sus mejores galas cara al público, Carmen es una de las últimas supervivientes de los mejores años de Luarca. Se nos va hacer muy extraña su ausencia al entrar en la confitería, ese lugar donde rezuma el valor de lo auténtico, la tradición del trabajo artesanal diario, el trato cercano y todo un emblema de nuestro comercio. En sus estanterías y paredes, en sus botes de cristal y aparadores o incluso en sus aseos, parece que el tiempo se hubiese tomado un asueto permanente para publicitar que lo mejor -incluso un siglo después- sigue teniendo el encanto que destaca sobre el resto", señala Fernández en una reseña publicada en sus redes sociales en la que transmite el pésame a la familia de la fallecida.