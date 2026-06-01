Las colonias de verano de Valdés establecen una prioridad: primero, los menores empadronados en el concejo

El Ayuntamiento de Valdés acaba de abrir el plazo de inscripción para las Colonias de Verano Valdés 2026, una iniciativa dirigida a menores a partir de tres años y en la que tendrán prioridad los niños y niñas empadronados en el concejo.

La concejala de Infancia y Juventud, Clara García, anunció la puesta en marcha de una nueva edición de este programa, ya consolidado en el calendario estival del municipio, con el objetivo de "facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y ofrecer a la infancia un espacio de ocio educativo, convivencia y diversión".

Las colonias se desarrollarán entre el 22 de junio y el 31 de julio en las localidades de Luarca, Trevías y Otur. La actividad se organizará por semanas y tendrá lugar de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El precio será de 34 euros por participante y semana, con descuentos aplicables en determinados casos, aunque este año, como novedad, se cobrará a todos los usuarios al margen de la edad.

"Una oportunidad"

"El verano es una oportunidad para que los más pequeños disfruten, hagan nuevas amistades y vivan experiencias enriquecedoras en un entorno seguro y dinámico", destacó la concejala de Infancia, Clara García. "Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por actividades que apoyen a las familias y fomenten el ocio saludable y la participación infantil", añadió.

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Las familias interesadas podrán formalizar la inscripción a través del enlace habilitado en la biografía de las redes sociales municipales. Desde la Concejalía de Infancia y Juventud se recomienda realizar el trámite "lo antes posible, ya que las plazas son limitadas y la demanda suele ser elevada".