Exitosa edición del encuentro "Entrecabos", una ruta que quiere potenciar el tramo de costa entre Vidio y Busto por su "espectacular belleza"

Potenciar el tramo de costa entre cabo Busto, en Valdés, y cabo Vidio, en Cudillero. Es el reto que tienen entre manos la Asociación de Empresas de Cadavedo y el grupo de montaña La Chiruca, que hace seis años puso en marcha el Encuentro Entrecabos. En esta última edición participaron un centenar de montañeros y se hicieron dos rutas simultáneas. "Lo que hace falta es poner orden en esta senda que es maravillosa, espectacular. Yo digo que es el Cares del mar y pedimos colaboración de las administraciones para lograrlo", resume el portavoz de la asociación empresarial cadavedana, Alberto Fernández.

"Hace falta una señalización sencilla y clara y una mínima limpieza. No pedimos más para poner en valor un paisaje excepcional", añade Fernández. Por su parte, Víctor Fernández, portavoz del club La Chiruca, pone sobre la mesa la necesidad de completar la homologación de la ruta en algunos tramos, especialmente en la parte de Cudillero. Se trata de lograr que todo el recorrido esté dentro del sendero europeo de gran recorrido GR 204 - E9. "Nos gustaría crear una gran senda, como la Naviega. Es un tramo de costa muy guapo", relata Fernández.

La Chiruca organizó el trayecto entre Vidio y la ermita de La Regalina con la participación de unos cincuenta montañeros. Del lado valdesano, se organizó una ruta circular promovida por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA) con la colaboración del club Recta Final. Este itinerario, de once kilómetros, se integró en la Liga Ibérica y en la Liga de Senderismo FEMPA y contó con alrededor de cuarenta participantes. La meta para todos fue la ermita de La Regalina donde la Asociación de Empresas de Cadavedo recibió a los participantes para entregarles una bolsa con la comida.

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"Nuestro objetivo es dinamizar Cadavedo con el deporte", señala Alberto Fernández, consciente de lo que suponen los eventos deportivos para la economía local.