Cadavedo vuelve a poner la poesía en asturiano de largo, con Padre Galo mirando de reojo desde el cartel
La Sociedad Popular y Cultural La Regalina convoca el XXXII Premiu de Poesía en Llingua Asturiana Fernán Coronas, dotado con 900 euros y abierto hasta el 31 de julio
Cadavedo vuelve a llamar a filas a los poetas en asturiano. Y no para una guerra, sino para algo bastante más peligroso: juntar un mínimo de 275 versos originales, inéditos y con seudónimo, enviarlos antes del 31 de julio y esperar, con la dignidad que permita el verano, el fallo del jurado.
La Sociedad Popular y Cultural La Regalina ha convocado el XXXII Premiu de Poesía en Llingua Asturiana Fernán Coronas, un certamen que honra la memoria de Galo Antonio Fernández y Fernández Cantera, el Padre Galo, nacido en 1884 y fallecido en Luarca en 1939. Religioso, poeta y figura clave de la literatura asturiana, Fernán Coronas sigue dando trabajo a los poetas casi un siglo después, que no es poca cosa.
El premio está dotado con 900 euros y prevé la publicación de la obra ganadora. Podrán presentarse autores que no hayan ganado el certamen en ediciones anteriores, con poemarios escritos en llingua asturiana. Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a splaregalina@gmail.com, en formato Word o PDF, y firmados solo con seudónimo. La identidad real del autor irá en un archivo aparte, porque en poesía, como en las buenas intrigas, conviene mantener el misterio hasta el final.
Desde 1994
El resultado se hará público el siete de agosto, aniversario del nacimiento del Padre Galo. El certamen se convoca desde 1994 y está considerado uno de los premios destacados de poesía en asturiano. Entre sus ganadores figuran nombres como Miguel Rojo, Taresa Lorences, Ánxel Álvarez Llano, Héctor Pérez Iglesias o Pablo Rodríguez Medina.
En los últimos años, el premio ha seguido reuniendo obra nueva. En 2025, la ganadora de la XXXI edición fue Mercedes Ruisánchez Gutiérrez, de Oviñana, Cudillero, con el poemario "Camín de casa"; aquel año se presentaron quince obras al certamen convocado por La Regalina. En 2022, el galardón recayó en Gonzalo Llamedo por "Los fíos de Bauman".
El premio forma parte además de una programación cultural que otros años ha convertido la Casa del Padre Galo en punto de encuentro para jurados, homenajes, recitales, música y actividades en torno a la figura del poeta.
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros