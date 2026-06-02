Cadavedo vuelve a poner la poesía en asturiano de largo, con Padre Galo mirando de reojo desde el cartel

Cadavedo vuelve a llamar a filas a los poetas en asturiano. Y no para una guerra, sino para algo bastante más peligroso: juntar un mínimo de 275 versos originales, inéditos y con seudónimo, enviarlos antes del 31 de julio y esperar, con la dignidad que permita el verano, el fallo del jurado.

La Sociedad Popular y Cultural La Regalina ha convocado el XXXII Premiu de Poesía en Llingua Asturiana Fernán Coronas, un certamen que honra la memoria de Galo Antonio Fernández y Fernández Cantera, el Padre Galo, nacido en 1884 y fallecido en Luarca en 1939. Religioso, poeta y figura clave de la literatura asturiana, Fernán Coronas sigue dando trabajo a los poetas casi un siglo después, que no es poca cosa.

El premio está dotado con 900 euros y prevé la publicación de la obra ganadora. Podrán presentarse autores que no hayan ganado el certamen en ediciones anteriores, con poemarios escritos en llingua asturiana. Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a splaregalina@gmail.com, en formato Word o PDF, y firmados solo con seudónimo. La identidad real del autor irá en un archivo aparte, porque en poesía, como en las buenas intrigas, conviene mantener el misterio hasta el final.

Desde 1994

El resultado se hará público el siete de agosto, aniversario del nacimiento del Padre Galo. El certamen se convoca desde 1994 y está considerado uno de los premios destacados de poesía en asturiano. Entre sus ganadores figuran nombres como Miguel Rojo, Taresa Lorences, Ánxel Álvarez Llano, Héctor Pérez Iglesias o Pablo Rodríguez Medina.

En los últimos años, el premio ha seguido reuniendo obra nueva. En 2025, la ganadora de la XXXI edición fue Mercedes Ruisánchez Gutiérrez, de Oviñana, Cudillero, con el poemario "Camín de casa"; aquel año se presentaron quince obras al certamen convocado por La Regalina. En 2022, el galardón recayó en Gonzalo Llamedo por "Los fíos de Bauman".

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El premio forma parte además de una programación cultural que otros años ha convertido la Casa del Padre Galo en punto de encuentro para jurados, homenajes, recitales, música y actividades en torno a la figura del poeta.