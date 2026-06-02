El nuevo parking de la manzana de la antigua imprenta de Luarca abrirá sus puertas la próxima semana
Las nuevas instalaciones ofrecerán más de 200 plazas y se prevé que mejoren la movilidad y accesibilidad de los vehículos al centro de la villa.
Luarca contará desde la próxima semana con un nuevo parking de pago en pleno casco urbano. La propiedad confirmó a este diario la apertura de las nuevas instalaciones, que se ubican en los terrenos de la antigua imprenta y metalgráfica, una manzana que durante años permaneció en estado de deterioro y que ahora se transforma en un espacio destinado a facilitar el estacionamiento en la villa.
La apertura del nuevo parking, de gestión privada, supone un paso importante para mejorar la movilidad en Luarca, especialmente en una zona donde la falta de plazas de aparcamiento se deja notar durante buena parte del año y, de forma especial, en periodos de mayor afluencia turística.
La actuación permite dar una nueva utilidad a una parcela considerada estratégica por su ubicación. El entorno de la antigua imprenta era visto desde hace tiempo como un espacio pendiente de recuperación, tanto por motivos de seguridad como por la necesidad de aprovechar una superficie amplia dentro del núcleo urbano y con fácil salida al desvío desde la empresa Macario a la carretera nacional y al mismo destino, pero desde la gasolinera de Luarca. El proyecto contemplaba la adecuación del solar como aparcamiento y los promotores ya manejaban como objetivo su apertura tras la fase final de los trabajos. Primero se barajó Semana Santa, pero problemas, presuntamente, en el suministro de maquinaria no permitieron cumplir con esta fecha.
El nuevo estacionamiento contará con más de 200 plazas, algunas con canon mensual, y se sitúa en una zona llamada a tener un papel clave en la ordenación del tráfico de Luarca.
El papel del Ayuntamiento
La recuperación de esta manzana ha sido un asunto seguido de cerca por el Ayuntamiento de Valdés y por el Principado. Ya en 2023, ambas administraciones anunciaron su colaboración para desbloquear el desarrollo del solar de la vieja imprenta de Luarca, buscando una solución para un espacio con gran impacto urbano.
Con la apertura prevista para la próxima semana, Luarca gana un nuevo recurso para ordenar el estacionamiento, mejorar la accesibilidad al centro y responder a una demanda histórica de vecinos, comerciantes y visitantes.
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