Una avería en la red de agua afecta al depósito de Almuña y deja sin suministro a El Chano y San Martín

El Ayuntamiento de Valdés ha informado de una avería en las tuberías de la red de agua que afecta al depósito de Almuña y, por tanto, al suministro de los pueblos de El Chano y San Martín.

Según trasladó el alcalde, Óscar Pérez, la incidencia provocará que los vecinos de estos pueblos cercanos a Luarca comiencen a notar ya la falta de agua a lo largo de las próximas horas, mientras se desarrollan los trabajos de reparación.

La empresa encargada del servicio municipal se encuentra trabajando para solucionar la avería y la previsión inicial es que la obra pueda estar lista "en un plazo aproximado de doce horas", siempre que no surjan nuevas complicaciones durante la intervención.

Desde el Ayuntamiento se pide "comprensión" a los vecinos afectados por las molestias ocasionadas y se recomienda hacer un uso responsable del agua disponible hasta que el suministro pueda quedar restablecido con normalidad.

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El consistorio mantendrá informada a la población sobre la evolución de los trabajos y la recuperación del servicio.