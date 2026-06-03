La juventud marinera protagoniza el cartel de Nuestra Señora del Rosario de Luarca

La juventud del gremio marinero será la gran protagonista del cartel de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Luarca. El patrón mayor, Manuel Jesús Iglesias, destacó la emoción que despierta cada año esta presentación y agradeció el trabajo del autor, Ramón Jesús Suárez, "Tutús", que vuelve a sorprender con una propuesta cargada de simbolismo y con un mensaje dirigido al futuro del sector.

El patrón mayor recordó que el cartel se presenta a principios de junio y que "Tutús" acostumbra a explicar la historia que hay detrás de la imagen, "en qué se inspiró" y qué quiso transmitir. "La verdad es que estamos agradecidos y nos consiguió sorprender como todos los años", señaló Iglesias, que puso el acento en la capacidad del autor para "emocionar y para conectar" la fiesta con la realidad del mundo marinero.

Este año, el cartel mira directamente a los niños, niñas y jóvenes. El autor subrayó que esa juventud es "la savia que tira por el sector" y advirtió de que, si las nuevas generaciones no conservan "un tanto por ciento de salitre en sangre", las actividades primerias ligadas al mar corren el riesgo de desaparecer. Por eso, avanzó que prepara también un escrito para el libro de las fiestas como "guiño a la juventud", con el objetivo de reforzar ese mensaje de continuidad.

"Tutús" explicó que con el cartel de Nuestra Señora del Rosario, al que dedicó dos mess, quiere "homenajear a los niños y a la juventud del gremio marinero". Para el autor, siempre han sido "parte fundamental de la vida en nuestra querida villa de Luarca", porque desde pequeños crecen viendo el esfuerzo de sus familias y aprendiendo valores como "la responsabilidad, el compañerismo y el respeto por el mar".

El cartel es, pues, un reconocimiento a quienes, "desde edades tempranas, conocen las tradiciones marineras que pasan de generación en generación". Su autor recordó que muchos niños y jóvenes ayudan en tareas relacionadas con la pesca y viven de cerca un oficio que forma parte de la identidad luarquesa. Pero "Tutús" también habló con una mirada en el presente. Reconoció que la juventud actual vive cambios importantes, porque algunos buscan estudios y trabajos fuera del sector pesquero. Aun así, destacó que muchos siguen ligados al mar y apuestan por "modernizar la pesca y hacerla más sostenible".

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El acto culminó con un reconocimiento rotundo: "Bravo, bravo y mil veces bravo". El homenaje de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, insistió el autor del cartel, va por los menores, porque "sin ellos no habría futuro". El cartel hecho a mano se podrá ver en el bar "La Fragata" de Luarca.