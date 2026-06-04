La iglesia de Luarca luce nueva cara tras las obras de pintura interior y exterior
La parroquia financia íntegramente la actuación y prepara, como colofón de la obra, la limpieza y puesta a punto de la torre, afectada por años de falta de mantenimiento
La iglesia parroquial de Luarca luce ya una nueva imagen. El templo ha sido objeto de una importante actuación de pintura, tanto en el interior como en el exterior del edificio, financiada íntegramente por la propia parroquia. La inversión asciende a 84.000 euros. Los trabajos, ya muy avanzados, han permitido renovar el aspecto de una de las construcciones más visibles y simbólicas de la villa.
El párroco, Manuel García Velasco, conocido popularmente como "Lito", se muestra especialmente satisfecho con el resultado de unas obras que considera necesarias. Según explica, la actuación se puso en marcha tras comprobar, a su llegada, que la parroquia contaba con saldo suficiente y que el templo presentaba necesidades evidentes de mantenimiento. "Hemos puesto en marcha algo que era necesario y, además, había dinero", señala.
La intervención no se quedará solo en la pintura. La parroquia espera acometer ahora la mejora de la torre, con trabajos de limpieza y puesta a punto. Esta parte del edificio se encuentra "especialmente afectada por la falta de mantenimiento, hasta el punto de acumular una importante cantidad de excrementos de aves". Una estampa poco recomendable para una torre de iglesia y menos aún para una villa que cuida con mimo su imagen.
Cambios en la misas
Los trabajos en la torre obligarán a modificar durante unos días la actividad habitual del templo. Entre los próximo lunes y el viernes incluidos, las misas deberán celebrarse en el orotario. La empresa encargada necesita acceder con material especial a la zona superior. El acceso solo puede realizarse por la escalera de caracol, lo que complica hace necesaria la llegada de vehículos especiales para el traslado de herramientas y equipos.
La actuación era una vieja aspiración dentro de la parroquia. Según recuerdan, ya se había pensado en acometer estas mejoras hace años, pero nunca llegaron a materializarse. Con la llegada del nuevo párroco, el proyecto se desbloqueó y comenzó a ejecutarse.
La obra está financiada íntegramente por la parroquia, algo que el sacerdote agradece, al igual que las aportaciones de personas desinteresadas que en los últimos días han realizado donaciones para colaborar con los trabajos. En este caso, no ha sido posible recurrir a subvenciones municipales, ya que el Ayuntamiento no concede ayudas a particulares para este tipo de actuaciones.
Aun así, desde la parroquia se considera que la mejora va más allá del propio ámbito religioso. La iglesia forma parte del patrimonio y de la imagen urbana de Luarca, por lo que su conservación beneficia también al conjunto de la villa. En ese sentido, la actuación encaja con las peticiones habituales del Ayuntamiento de Vla´des, pasan por de cuidar el patrimonio, sea privado o público, para mejorar el aspecto general del municipio.
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