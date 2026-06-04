Solucionada la avería que dejó varias horas sin agua a las localidades valdesanas de El Chano y San Martín
La incidencia quedó resuelta en torno a las dos de la madrugada de este jueves, tras toda la tarde sin suministro
Los pueblos de El Chano y San Martín, en el concejo de Valdés, amanecieron este viernes con agua potable, tras la avería registrada en la tarde del miércoles. La incidencia se registró en las tuberías de la red de agua que afecta al depósito de Almuña.
El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, confirma que la avería quedó solucionada a las 2.00 de la madrugada de este jueves, tras varias horas sin suministro. El problema fue la rotura puntual de una tubería, así que, una vez sustituído el tramo afectado, se recuperó el suministro.
Nada más detectarse la avería, la empresa encargada del servicio municipal se puso a trabajar con la previsión inicial de poder resolver el problema "en un plazo aproximado de doce horas". El consistorio pidió "comprensión" a los vecinos afectados por las molestias ocasionadas, al tiempo que pidió un uso responsable del agua.
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