Luarca acogerá este sábado, 6 de junio, el Campeonato de Asturias juvenil de tenis de mesa individual y por equipos

El polideportivo Pedro Llera Losada, de Luarca, acogerá este sábado, 6 de junio, el Campeonato de Asturias de tenis de mesa individual y por equipos. Alrededor de cuarenta deportistas de Corvera, Gijón y Valdés se darán cita en esta competición que estará abierta al público en general.

Cuenta el director técnico del Luarca Tenis de Mesa, Salvador Alfonso, que en la cita participarán jugadores de entre 16 y 18 años y que el nivel es alto. El club local tendrá solo representación masculina, ya que la entidad ha decidido dar descanso a las féminas tras haber logrado el pasado fin de semana el ascenso a la División de Honor.

Noticias relacionadas

La competición comenzará el sábado a partir de las 9.30 horas con las pruebas por equipos. Por la tarde, tendrán lugar los partidos en individual y dobles. Alfonso anima a acudir al Pedro Llera a los amantes del tenis de mesa, pues es una oportunidad de ver a algunos de los mejores jugadores del Principado.