Luarca amplía su sistema de aparcamientos inteligentes para facilitar el estacionamiento al visitante y evitar atascos en temporada alta
La web municipal informará en tiempo real, además de dos paneles instalados en la villa, de los huecos libres en cuatro parking de la capital valdesana
El Ayuntamiento de Valdés estrenó en 2021 un sistema de aparcamientos inteligentes en el vial de acceso a las playas urbanas de Luarca. Tras un lustro operativo, el balance es muy positivo, sobre todo, por poner fin a los atascos de la temporada estival.
Ahora el proyecto se amplía a toda la villa, con un ambicioso plan dotado con 100.000 euros de presupuesto que informará en tiempo real de los espacios libres en los cuatro aparcamientos principales de la capital valdesana. La idea es que esté operativo para el próximo julio.
Plan de sostenibilidad turística
Explica el concejal de Turismo, Ismael González, que esta actuación se afronta con cargo al plan de sostenibilidad turística del concejo. Se trata de dotar a todos los aparcamientos del sistema de conteo con el que ya cuentan las playas, con la idea de que el visitante sepa con certeza dónde dispone de huecos. En concreto, además del parking de las playas de Luarca, se informará sobre el parking de La Curtidora, el del polideportivo y el de la Feve.
Toda esta información se volcará a una plataforma online que se podrá consultar en la propia web del Ayuntamiento, pero también en dos grandes paneles instalados a pie de calle. Uno estará en la zona de la Avenida de Galicia y otro, en el entorno de la Farola.
"La experiencia en el de la playa fue buena. Es una zona donde se generaba mucho atasco y ahora, al ofrecer la información, en la rotonda previa a la entrada, la gente evita entrar si no hay aparcamiento libre. Los atascos se evitaron por completo en esa zona", señala González.
Considera el edil de Turismo que este verano, al sumar el aparcamiento privado de la antigua imprenta de Luarca, podría mejorar la situación del aparcamiento en Luarca. "Debería aligerarse bastante el tráfico y con este sistema lograremos que la gente vaya a tiro fijo a donde hay plazas", apunta.
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