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El guiño de los farmacéuticos a la reforestación de Valdés: con motivo de su encuentro nacional harán una plantación de pino autóctono en el concejo

Esta repoblación será una de las principales acciones medioambientales vinculadas al 24 Congreso Farmacéutico que se celebrará en Oviedo del 30 de septiembre al 2 de octubre

El gran incendio de Valdés en una imagen tomada desde la Autovía.

El gran incendio de Valdés en una imagen tomada desde la Autovía. / Luisma Murias / Luisma Murias

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T. Cascudo

Luarca (Valdés)

Oviedo acogerá el próximo otoño la vigésimo cuarta edición del Congreso Nacional Farmacéutico y esta cita tendrá repercusión en el concejo de Valdés. No en vano, el evento programa una acción medioambiental que consistirá en realizar una repoblación de pinos para paliar las graves consecuencias del incendio que afectó a Valdés en 2023.

El encuentro, organizado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, contribuirá "a restaurar este entorno natural mediante un proyecto de reforestación que permitirá devolver vida y biodiversidad a una zona especialmente castigada por el fuego". En concreto,precisan desde la organización, "la iniciativa contempla la plantación de pino autóctono (Pinus pinaster), favoreciendo la regeneración del paisaje, la mejora del ecosistema y el refuerzo de la capacidad del territorio para absorber dióxido de carbono en el futuro".

Inventario de emisiones

El Colegio de Farmacéuticos, que cuenta con Caixabank Pharma como Green Sponsor en este evento, expone que esta repoblación planteada en Valdés se enmarca "en el compromiso del congreso con la sostenibilidad". AENOR ha realizado un inventario de emisiones de esta actividad, cifrada en 390,68 toneladas de CO₂ equivalente. En por ello que la organización ha decidido compensar este impacto "apoyando una actuación directa en Asturias".

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La organización explica que además de esta intervención, el congreso incorporará "otras medidas orientadas a reducir su impacto ambiental, como la eliminación del papel mediante soluciones digitales, la promoción de los desplazamientos a pie o en transporte público y el uso de materiales reciclados y reciclables". El Congreso Nacional será entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

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