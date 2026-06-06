El vocalista luarqués Richard de la Luz lidera el nuevo renacer de Argion con una canción marcada por "la épica, la emoción y la superación"

"Hay canciones que son mucho más que una canción". Lo dice el música luarqués Richard de la Uz y explica el motivo: A veces, un tema llega para resumir una etapa, para poner nombre a un cambio y para abrir una puerta hacia lo que está por venir. Ese parece ser el caso de "Renacer del Héroe", el nuevo lanzamiento del grupo Argion del que De la Uz es vocalista, una composición que la banda presenta como una de las piezas más especiales de su nueva etapa y que llega en un momento clave: a las puertas del cierre de la gira "Sois Nuestro Pilar", este sábado, 6 de junio en Oviedo, en la sala Gong.

Después de muchos kilómetros, conciertos, ensayos, esfuerzo e ilusión, Argion comparte una canción que condensa el crecimiento vivido en los últimos años. Para Richar de la Luz, vocalista de la formación, el tema "representa de forma muy precisa el momento actual del grupo": una banda que ha trabajado, aprendido y madurado sobre los escenarios, y que ahora mira hacia delante con una ambición renovada.

Un proceso de creación "estimulante"

El proceso de creación de "Renacer del Héroe" no fue sencillo, pero sí profundamente estimulante. Según explica el luarqués, la banda quiso "elevar el listón tanto en lo compositivo como en la producción", cuidando cada detalle y revisando cada parte hasta encontrar el lugar exacto de la canción. El resultado es un tema técnicamente ambicioso, lleno de fuerza y matices, en el que la épica característica de Argion convive con una carga emocional mucho más humana y cercana.

Uno de los grandes alicientes del lanzamiento es la colaboración de Isra Ramos, una de las voces más reconocidas del metal español. Para Argion, contar con él ha sido un privilegio; para Richar de la Uz, además, supone un encuentro muy especial con un artista al que admira desde hace años y con quien ya había tenido ocasión de cantar en el pasado. Su presencia en la canción refuerza el carácter solemne y poderoso de un tema concebido para emocionar, pero también para impulsar.

Levantarse después de caer

En el plano lírico, "Renacer del Héroe" habla de levantarse después de caer. "De recuperar la fe en uno mismo tras una mala experiencia". De encontrar fuerzas cuando todo parece perdido. "Es una canción sobre la superación, pero no desde la grandilocuencia vacía, sino desde una mirada profundamente personal", resume el luarqués. De la Uz vincula ese mensaje incluso con sus raíces vaqueiras, con esa idea de renacer cada año, de volver a empezar, de subir y bajar la braña como símbolo de resistencia, identidad y ciclo vital.

Ese renacer del que habla la canción también conecta con el presente de Argion. La banda se siente en un punto de inflexión, resurgiendo con fuerza y preparando el terreno para "Ultreya", su próximo disco, que verá la luz el 30 de octubre. El álbum, todavía en proceso de grabación, promete recoger la evolución del grupo, sus inquietudes actuales y una forma de entender la música en la que la épica sigue presente, pero cada vez más ligada a emociones terrenales y reconocibles.

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"Renacer del Héroe" es ya la tercera muestra de ese futuro trabajo, tras "Mi Héroe", dedicada al autismo, y "Junto a mí", centrada en los animales de compañía y en todo lo que aportan al día a día. Con este nuevo adelanto, Argion confirma una línea temática más humana, cercana y em