Los jóvenes valdesanos se convierten en directores de cine: Luarca acoge el Taller de Creación Audiovisual Generación Sombras

Luarca acogió este sábado el inicio del Taller de Creación Audiovisual Generación Sombras, una de las actividades incluidas en el programa de participación juvenil vinculado al certamen Sombras del Cantábrico.

La iniciativa reúne a jóvenes interesados en el mundo audiovisual con el objetivo de acercarlos al lenguaje cinematográfico y ofrecerles una experiencia práctica de creación en torno al cine de terror y fantástico. Durante las próximas semanas, los participantes tendrán la oportunidad de sumergirse en las distintas fases del proceso creativo para desarrollar sus propias piezas audiovisuales.

El acto de apertura contó con la participación de la concejala de Juventud y Cultura, Clara García, quien destacó la importancia de este tipo de proyectos para fomentar la implicación de los jóvenes en la vida cultural del municipio. «Iniciativas como esta son fundamentales para el desarrollo cultural de nuestro municipio y para dar voz a las nuevas generaciones», señaló.

Javier Fernández Moratalla y Clara García durante el inicio del taller. / R. D. Á.

Por su parte, el coordinador del proyecto, Javier Fernández Moratalla, incidió en el carácter formativo y participativo de Generación Sombras. El taller permitirá a los asistentes acercarse a diferentes áreas de la creación audiovisual, desde la concepción de las ideas y la elaboración del guion hasta el rodaje y el montaje final.

«Queremos que los participantes no solo aprendan técnicas, sino que tengan algo que contar y encuentren aquí la manera de contarlo», explicó Fernández Moratalla durante la presentación de una actividad que busca combinar aprendizaje y creatividad.

El trabajo desarrollado durante las próximas semanas tendrá además una proyección pública. Las piezas audiovisuales creadas por los participantes formarán parte del Concurso Generación Sombras y podrán exhibirse en el marco del certamen Sombras del Cantábrico.

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Con esta actividad, Generación Sombras continúa avanzando en su propósito de crear espacios de formación, participación y creación cultural dirigidos a la juventud, al tiempo que fortalece los vínculos entre el festival y el territorio en el que se desarrolla.