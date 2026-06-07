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Luarca reunió a 265 corredores en su marcha contra el cáncer

La iniciativa se completó con talleres infantiles sobre ciencia

Participantes de la marcha en la zona del puerto de Luarca.

Participantes de la marcha en la zona del puerto de Luarca.

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Demelsa Álvarez

Luarca (Valdés)

Luarca logró reunir a 265 corredores para participar en la sexta edición de la cita solidaria “Luarca en marcha contra el cáncer”, que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias. La marcha comenzó a mediodía y se estaba dirigida a todos los públicos con un recorrido no competitivo de tres kilómetros. La iniciativa logró reunir a familias, vecinos y visitantes para apoyar la lucha contra esta enfermedad.

El alcalde, Óscar Pérez, se dirige a los participantes.

El alcalde, Óscar Pérez, se dirige a los participantes. / R. D. Á.

“La participación de los vecinos del concejo siempre es muy positiva, Valdés es un municipio muy solidario y empático”, subrayó la edil de Salud, Silvia García, quien agradeció a la organización del evento su esfuerzo y a todas las entidades colaboradoras la difusión de la iniciativa.

La marcha de Luarca forma parte del circuito "Asturias en marcha contra el cáncer", una iniciativa que en los últimos años ha llevado este tipo de carreras y caminatas solidarias a distintas localidades de la región.

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Además de la parte deportiva, la jornada se completó con actividades dirigidas al público infantil, que pudo experimentar y convertirse en científicos por un día.

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