Los vecinos de Trevías se movilizan mañana en Oviedo contra la ubicación de la depuradora: "Pedimos respeto con los acuerdos de la JUnta General y un diálogo sincero"

Los vecinos de Trevías volverán a movilizarse contra la ubicación prevista para la nueva estación depuradora de aguas residuales. Tras la primera manifestación celebrada en la localidad valdesana, que sirvió para visibilizar el malestar vecinal, la protesta se trasladará ahora a Oviedo, donde mañana está convocada una concentración ante el edificio de las consejerías, en la calle Coronel Aranda, a partir de las 9.30 horas. La manifestación comenzará a las 10.00 horas y finalizará ante la Junta General del Principado de Asturias.

La movilización mantiene como eje el rechazo a que la depuradora se ubique, según denuncian los convocantes, en pleno centro de Trevías. Los vecinos reclaman que se respeten los compromisos adquiridos durante los últimos meses y que se atienda el contenido de la Proposición No de Ley aprobada por la Junta General del Principado el pasado 30 de abril, relativa a la revisión de la ubicación prevista para la estación depuradora.

Desde Coronel Aranda

El recorrido previsto partirá de la calle Coronel Aranda y continuará por la plaza de España, Santa Susana, Marqués de Santa Cruz y Fruela, hasta llegar a la sede del Parlamento asturiano. Tras la marcha, una representación vecinal asistirá al pleno de la Junta General para seguir el debate sobre el cumplimiento de la iniciativa parlamentaria y de los compromisos públicos asumidos en relación con el proyecto.

El conflicto por la depuradora de Trevías se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles de Valdés. La obra, largamente esperada y considerada necesaria para mejorar el saneamiento de la localidad, cuenta con una inversión estimada de varios millones de euros. Sin embargo, la oposición vecinal se centra en el emplazamiento elegido, no en la necesidad de la infraestructura. El proyecto ronda los 2,9 millones de euros y el Ayuntamiento ha defendido que no se pierda la inversión.

Parcela en estudio

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ha sostenido en anteriores declaraciones que los técnicos del Principado consideran la parcela proyectada como la única viable desde el punto de vista urbanístico y de inundabilidad, aunque ahora está en estudio. También recordó que el proyecto estuvo durante meses en el Ayuntamiento y pasó el periodo de exposición pública.

Los vecinos, por su parte, insisten en que la ubicación elegida hipotecaría el presente y el futuro de Trevías. Defienden que existen razones sociales, ambientales y de sentido común para revisar el emplazamiento y abrir un proceso de diálogo real con la parroquia rural y los vecinos afectados.

La polémica ya llegó en abril al Parlamento asturiano. Una primera iniciativa del PP para suspender temporalmente la licitación y revisar la ubicación fue rechazada por PSOE e IU, mientras que el texto planteaba estudiar alternativas técnicamente viables y abrir un proceso de diálogo con el Ayuntamiento, la parroquia rural y los vecinos afectados. Posteriormente, el 30 de abril, la Junta General aprobó una PNL, del PP, sobre la revisión de la ubicación por 23 votos a favor y 22 en contra.

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La convocatoria, bajo el lema "Trevías merece respeto", aspira a convocar al mayor número posible de vecinos y simpatizantes con la protesta.