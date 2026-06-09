Nace una nueva concejalía en Valdés dedicada en exclusiva a Mayores: "Queremos algo específico"

La entrada de Rosa María López el equipo de gobierno de Valdés, del PSOE, empieza a perfilarse con nuevas responsabilidades. La alcaldesa pedánea de Ayones, que ocupa la vacante dejada por Sandra Gil, será la concejala de Mayores. Tendrá como cometido reforzar la atención municipal a las asociaciones de mayores del concejo, un colectivo que, según explicó el alcalde, Óscar Pérez, viene reclamando una concejalía "más específica" que les preste apoyo y asistencia.

El regidor valdesano señaló que la incorporación de Rosa María López, ganadera de profesión y muy vinculada con al movimiento vecinal, abre la puerta a dar respuesta a esa demanda. Pérez destacó su "capacidad para la interlocución" y su "sensibilidad" hacia el movimiento asociativo de mayores, cualidades que, a su juicio, la convierten en una figura adecuada para ejercer de nexo entre el Ayuntamiento y estas entidades.

Estaba previsto que la nueva concejala apoyará inicialmente las labores de la concejalía de Obras y las actividades de ocio en el medio rural. No obstante, el regidor ya apuntó entonces que no descartaba asignarle en el futuro alguna delegación concreta, una vez completados los trámites de toma de posesión.

Ayuda a los colectivos con mucho peso

En este nuevo escenario, el Ayuntamiento quiere estrechar la coordinación con las asociaciones de mayores del concejo. Pérez se refirió de forma expresa a entidades como la asociación de mayores de Luarca y la asociación de jubilados de Trevías, subrayando que presentan realidades diferentes pero complementarias.

Sobre la asociación de mayores de Luarca, el alcalde indicó que tiene un carácter más urbano, al desarrollar sus actividades en el centro de día del Principado. En cambio, destacó que la entidad de Trevías presta servicio no solo a los mayores de la localidad, sino también a personas de toda la zona rural del Esva e incluso de fuera del propio concejo de Valdés. Pérez valoró además su "agenda de trabajo muy dinámica" y sus actividades permanentes a lo largo del año, impulsadas por su propia junta directiva.

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El objetivo del Gobierno local, según explicó el alcalde, es "unir, coordinar" y conseguir que los esfuerzos se desarrollen de manera conjunta, con el fin de dar un mayor impulso a estas asociaciones. Pérez insistió en que el trabajo que ya realizan es importante, pero defendió la necesidad de establecer un vínculo más estrecho entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo de mayores.