La Rapa y la Alfilada vuelven a Cadavedo el 13 de junio con actividades tradicionales
El festival, que busca transmitir el saber gastronómico del occidente asturiano, incluirá un mercado, concurso, taller y degustaciones
Cadavedo volverá a rendir homenaje a dos de sus elaboraciones más tradicionales con la celebración del VI Festival de la Rapa y la Alfilada por San Antonio. La cita, organizada por la Sociedad Popular y Cultural La Regalina, tendrá lugar el sábado 13 de junio en El Curión, con un programa que combina gastronomía, mercado, concurso, música y actividades abiertas al público.
La jornada comenzará a las 12.00 horas con la apertura del mercado, en el que habrá puestos de venta de rapa, alfiladas, artesanía y panadería. A esa misma hora se abrirá también la recepción de rapas y alfiladas para el concurso, que se realizará en el puesto de La Regalina hasta las 13.30 horas.
A las 13.00 horas está previsto el vermú, amenizado por DJ Sito, y a las 14.00 horas se celebrará el fallo del jurado y la entrega de premios. La organización precisa que el jurado será ajeno a la entidad y valorará las elaboraciones conforme al modo tradicional de creación de la rapa y la alfilada.
Por la tarde, a las 17.00 horas, la Casa del Padre Galo acogerá un taller de elaboración de rapa, con cocción en el horno de la casa y degustación posterior. La actividad mantiene uno de los objetivos principales del festival: transmitir un saber gastronómico vinculado a la vida cotidiana y festiva del occidente asturiano.
Desde 2021
La rapa y la alfilada forman parte de la memoria culinaria de Valdés. La primera edición del festival nació en 2021 como una jornada de exaltación de estos dos productos, considerados básicos en la alimentación de muchas familias del territorio. Desde entonces, la iniciativa ha ido consolidándose dentro del calendario festivo de Cadavedo, siempre ligada a San Antonio y al trabajo de la Sociedad Popular La Regalina.
La alfilada tiene además una especial conexión con la fiesta grande de Cadavedo, La Regalina. Turismo Luarca recuerda que esta celebración comienza con un desfile de carrozas que portan los tradicionales ramos de alfiladas, definidos como bollos de harina y nueces, además de flores. La Regalina se celebra en el Campo de La Garita, junto a la ermita de Santa María de Riégala, y es una de las fiestas más representativas del concejo de Valdés.
El festival del sábado concluirá con el reparto gratuito de rapa a todos los asistentes, previsto para las 21.00 horas, y con una verbena a cargo de DJ Sito desde las 21.00 horas. El domingo, día de San Antonio, el programa continuará con la misa en la iglesia de Santa María de Cadavedo, a las 11.00 horas, y con un tardeo musical en El Curión, a las 17.30 horas, a cargo del dúo Héctor y José.
Quienes quieran participar como puesto pueden inscribirse a través del correo electrónico splaregalina@gmail.com. El festival cuenta con la participación del Ayuntamiento de Valdés, las asociación Luarca-Valdés y Caja Rural de Asturias.
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