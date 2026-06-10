Valdés sanciona con 300 euros a un vecino por no recoger los excrementos de su perro en Luarca

El Ayuntamiento de Valdés ha impuesto una sanción de 300 euros a un ciudadano por no recoger los excrementos de su perro depositados en una calle de Luarca. La denuncia fue tramitada por la Policía Local, que se sirvió de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia para justificar la actuación y acreditar los hechos.

La medida se enmarca en el refuerzo de la vigilancia ordenado por la Alcaldía para combatir este tipo de comportamientos incívicos en el casco urbano. Según fuentes municipales, la instrucción dada a la Policía Local en los últimos días es actuar con la máxima contundencia y utilizar todos los medios disponibles para hacer frente a conductas que deterioran la convivencia y la imagen de la villa.

"Nos esforzamos mucho por mantener el casco urbano en buen estado y estas actitudes son injustificables", recalcó el alcalde, Óscar Pérez, que apeló a la "responsabilidad" de los propietarios de mascotas y al respeto hacia el resto de vecinos, comerciantes y trabajadores de los servicios de limpieza.

Qué dice la ordenanza municipal

La ordenanza municipal respalda este tipo de sanciones. La normativa de limpieza y medio ambiente del concejo establece que las personas que conduzcan perros u otros animales por la vía pública deben impedir que realicen sus deyecciones en zonas de tránsito peatonal y, en caso de deposición inevitable, están obligadas a recoger y retirar los excrementos, así como a limpiar la parte de la vía pública que haya resultado afectada. La responsabilidad recae sobre los propietarios de los animales y, subsidiariamente, sobre quienes los conduzcan en ese momento.

Desde el Ayuntamiento valdesano insisten en que no se trata solo de una cuestión estética, sino también de higiene, salubridad y convivencia. El Consistorio considera que la limpieza del espacio público exige la colaboración ciudadana y advierte de que las cámaras de vigilancia, los avisos vecinales y la actuación directa de los agentes seguirán utilizándose para perseguir estos comportamientos.

Noticias relacionadas

La sanción de 300 euros busca servir también como aviso a quienes incumplen una obligación básica.