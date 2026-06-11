La Dársena de Navia ya luce las nuevas barandillas exigidas por Puertos, detalle necesario para rematar la obra

La gran obra que está llamada a cambiar la imagen del centro de Navia y del frente marítimo avanza con uno de los últimos remates pendientes: la adaptación de las barandillas a la altura exigida por Puertos del Principado.

El paseo del muelle ofrece desde hace semanas una imagen muy distinta. La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Navia, persigue modernizar este espacio portuario, ganar zonas peatonales y ordenar un entorno clave para la vida diaria de la villa, sin renunciar a las plazas de aparcamiento. Es una intervención de esas que no solo cambian una calle o un paseo, sino también la manera de mirar y usar el centro.

Las barandillas, en otra vista del puerto. / A. M. S.

La obra, sin embargo, tuvo que incorporar un ajuste técnico en su fase final. Una inspección de Puertos detectó que las barandillas instaladas en el borde de la dársena no alcanzaban la altura requerida una vez completada la urbanización. La modificación obligó a retrasar la recepción definitiva de los trabajos, aunque desde el Ayuntamiento se restó importancia al contratiempo y se enmarcó dentro de las correcciones habituales antes de cerrar una actuación de estas características.

Ahora, con las nuevas barandillas ya colocadas o en proceso de instalación, la dársena vuelve a dar un paso hacia su apertura definitiva. Se trata de una intervención menor en apariencia, pero imprescindible para cumplir con las condiciones de seguridad marcadas por Puertos y poder cerrar administrativamente la obra.

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El cambio ya es visible. Donde antes predominaba una imagen más envejecida del muelle, la remodelación deja un espacio más abierto y cuidado.