El vínculo que une a Valdés con Pedro Almodóvar y hará de Luarca sede de un festival de cine

Valdés y Calzada de Calatrava (Ciudad Real) han dado un paso histórico para convertir el cine español en una nueva vía de unión cultural, turística y emocional entre territorios. El municipio valdesado, por ser cuna del director artísticos dos veces oscarizado, Gil Parrondo, y la localidad manchega, por ver nacer al director de cine Pedro Almodóvar, han firmado el convenio fundacional de la Red de Municipios del Cine Español Vinculados al Óscar.

La firma tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava esta semana y supone el arranque formal de una alianza inédita en España: una red de municipios unidos por el talento de creadores españoles reconocidos por la Academia de Hollywood.

El alcalde valdesano, Óscar Pérez, destacó esta "alianza estratégica". Será una red, en sus palabras, que hará de Luarca sede un festival de cine ahora nunca visto en el municipio: "Nos posicinaremos en un escenario muy relevante como es el cine y la cultura".

La alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García, destacó que esta propuesta "dará más visibilidad a personajes importantes y a la historia de nuestros municipios". "Se podrá ver que desde los municipios pequeños se pueden hacer grandes cosas y derribar barreras".

En el encuentro participaron representantes políticos y técnicos de ambos ayuntamientos. Por parte de Calzada de Calatrava asistieron, además de la alcaldesa; la concejala de Cultura, Isabel García; la directora de la Universidad Popular, Carmen Fernández; el director del Festival de Cine de Calzada, Hernán Valdés; y Blas López, de la Asociación de Cine Pedro Almodóvar. Por parte de Valdés participaron el regidor y las concejalas Clara García y Andrea Magdaleno.

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El siguiente paso será la incorporación de Calanda (Teruel), tierra natal de Luis Buñuel, maestro universal del cine y referente imprescindible de la historia cinematográfica.