"El click de Dora": una mirada fotográfica y amateur desde Valdés que nace de una depresión

El Click Libre de Dora nació antes de ser asociación valdesana que reúne a amantes de la fotografía y de una depresión. Su nombre, tan singular, tiene una historia sencilla y hermosa. "Dora" era la perra de Suso Colorao', como muchos conocen a Jesús Pérez Pérez, presidente fundador de la asociación. Cuando salían a hacer fotos, "Dora" iba con ellos. Si la ruta era de diez o veinte kilómetros, ella parecía hacerla varias veces: "Corría del primero al último, del último al primero, como si pastoreara al grupo entero". Un día, al buscar nombre para aquella pandilla de aficionados a la fotografía, alguien propuso que, ya que Dora los acompañaba siempre, el grupo llevara su nombre. Y así nació El Click Libre de Dora.

Pero antes de todo eso, está la historia de Suso. La fotografía llegó a su vida como una salida. Antes fue camionero y también tuvo un núcleo zoológico con decenas de razas de gallinas. Cuando tuvo que dejar atrás aquello, en plena pandemia, pasó por una etapa difícil, "de encierro y depresión". Fue entonces cuando, en una consulta psiquiátrica, le preguntaron qué le gustaba. Él respondió que la fotografía: mirar revistas, comprar libros, observar imágenes. La recomendación fue clara: comprarse una cámara y un ordenador. Y lo hizo.

El fundador de la asociación en el local donde muestran las fotografías ganadoras del maratón. / Ana M. Serrano

Aprendió solo, "equivocándome". Primero a encender y apagar el ordenador; después, todo lo demás. Empezó a salir, a hacer fotos, a compartirlas en Facebook. La gente comenzó a decirle que tenía buena vista, que siguiera, que saliera más. Y, poco a poco, la fotografía fue convirtiéndose en una parte esencial de su vida. "Para mí es muy importante", dice. Y no solo para él: cree que para cualquiera que tenga algo de creatividad en la cabeza, la fotografía puede ser fundamental.

Todo desembocó en un grupo de Facebook y de salidas fotográficas. Había gente de Valdés, pero también de Piedras Blancas, Cudillero, Mieres y otros lugares. Eran quince, "veinte, quizá más", unidos por la misma afición: "Salir, mirar, detenerse, fotografiar", cuenta Suso. Después llegó el primer Maratón Fotográfico del Concejo de Valdés, todavía sin ser asociación. La organización salió tan bien que quienes lo vieron desde fuera les animaron a dar un paso más. Si ya hacían aquello con tanta seriedad y tanto entusiasmo, ¿por qué no crear una asociación?

Nueve años de vida

Suso recuerda aquel momento como el inicio formal de un camino que hoy ya suma nueve años. En la fundación estuvieron, entre otros, él mismo, "Pepín, tesorero y vecino de Cachuaco, ya fallecido, Azucena y Teté, la mujer de Pepín". Con la ayuda institucional necesaria para los trámites, aquel grupo de amigos se convirtió en asociación. Desde entonces, El Click Libre de Dora no ha dejado de crecer.

Hoy la asociación supera los setenta socios. Aunque su sede y su corazón están en Valdés, sus miembros llegan de muchos lugares: Alicante, Madrid, Bilbao e incluso Inglaterra. Muchos se acercan a participar en alguna actividad y acaban quedándose. Esa es una de las fuerzas del colectivo: su capacidad para atraer a personas de fuera sin perder su raíz local.

Jesús Pérez, Suso, con una cámara antigua donada por un socio. / Ana M. Serrano

El evento más importante de la asociación es el Maratón Fotográfico del Concejo de Valdés (este año se celebrará el 19 y 20 de septiembre), una cita que permite recorrer cualquier punto del concejo en busca de imágenes. Con el tiempo, el maratón se ha convertido también en una forma de dinamizar el territorio. Los 19 premios no son solo reconocimientos: muchos consisten en fines de semana donados por alojamientos rurales, comidas ofrecidas por restaurantes y trofeos aportados por talleres y empresas de la zona. El primer año, recuerda Suso, "costó reunir apoyos". "Ahora, en cambio, muchos colaboran porque han comprobado que la asociación trae gente al concejo y da visibilidad a Valdés".

Actividades todo el año

A lo largo del año, El Click Libre de Dora organiza cursos, salidas y actividades fotográficas. Suso habla de cuatro, cinco o seis cursos anuales, además de propuestas más específicas, como el rally de Fuente Baixa, donde las fotografías deben hacerse desde dentro del espacio marcado. También preparan salidas fotográficas, visitas guiadas y rutas pensadas para mirar el entorno de otra manera.

Una de ellas, prevista para otoño, llegará a los Oscos: "Una ruta circular sencilla, de unos tres kilómetros setecientos metros, abierta a cualquiera, pero con un objetivo muy concreto, aprender a fotografiar setas, trabajar la macrofotografía y descubrir la belleza pequeña del monte".

La IA, con recelo

La manera de Suso de entender la imagen que pasa por una cámara tiene mucho que ver con la mirada. Para Suso, antes de disparar, "el fotógrafo ya tiene la imagen en la cabeza o en los ojos. La fotografía debe nacer de lo que el ojo humano ve, de lo que uno siente delante de una escena". Por eso mira con recelo el avance de la inteligencia artificial aplicada a la imagen. No critica a nadie, pero le preocupa que se pierda naturalidad, que los colores se vuelvan demasiado artificiales, que aparezcan detalles que no estaban realmente allí.

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Habla, por ejemplo, de la hora azul, ese instante que "a simple vista muchas veces no se percibe y que aparece después, al pasar la foto al ordenador". Recuerda una imagen tomada en la playa de Otur, con su perro Lucky cerca y una bandada de gaviotas levantando el vuelo. Disparó dos o tres veces y, al revisar las fotos, apareció la hora azul: "Las gaviotas suspendidas en ese tono especial que no siempre se puede buscar, porque, a veces, simplemente sucede".