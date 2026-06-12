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Luarca, espacio abierto para escuchar, aprender y compartir con la juventud

La jornada, organizada por ASATA y financiada por la Fundación La Caixa, busca ofrecer un espacio propio de reflexión a jóvenes de 12 a 30 años

Estudiantes en el instituto de Luarca, durante la pasada prueba de la PAU.

Estudiantes en el instituto de Luarca, durante la pasada prueba de la PAU. / Ana M. Serrano

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Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

El Foro Joven de Luarca reunirá el próximo lunes, 15 de junio, en el salón de actos del IES de Luarca a jóvenes de entre 12 y 30 años en una jornada pensada para aprender, compartir experiencias y disfrutar de un espacio propio dentro de la comarca.

La iniciativa está organizada por ASATA y se enmarca en el proyecto Convive: Impulso Rural Valdés, financiado por la Fundación La Caixa, con la colaboración del Ayuntamiento de Valdés y el propio IES de Luarca. Ne con el objetivo de ofrecer a la juventud "un punto de encuentro cercano, participativo y útil, donde abordar temas que forman parte de su día a día, desde la gestión emocional y el uso de las redes sociales hasta la movilidad europea, la convivencia o la participación juvenil", según los organizadores.

El programa, durante toda la mañana

La jornada comenzará a las 10:20 horas con Academia de Parentalidad, que impartirá un taller sobre gestión emocional y redes sociales. A continuación, de 10:50 a 11:15 horas, la emisora local realizará un podcast en directo con alumnado, dando voz a los jóvenes y a sus inquietudes.

El programa continuará de 11:15 a 11:45 horas con Cruz Roja Juventud y la actividad "Patios Violetas", una propuesta vinculada a la sensibilización y la convivencia. Después, de 11:45 a 12:15 horas, será el turno del programa TEI, centrado en la tutoría entre iguales, una herramienta que promueve el acompañamiento, la prevención de conflictos y la ayuda entre estudiantes.

La mañana cerrará su parte formativa de 12:15 a 13:00 horas con Europa Aquí, que presentará las oportunidades de movilidad europea para la juventud, acercando a los participantes recursos y posibilidades para vivir experiencias fuera de su entorno habitual.

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A partir de las 13:00 horas comenzará la parte más lúdica del foro, con un sorteo de dos camisetas de la marca Puru Remangu, además de karaoke, DJ y aperitivo. La organización anima también a los participantes a enviar fotos para proyectarlas durante sus actuaciones.

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