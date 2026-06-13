La capital valdesana se transforma en el escenario de la ilusión con el festival "Luarca mágica"

El festival callejero "Luarca Mágica" ha tomado los espacios públicos más emblemáticos de la capital valdesana para transformarlos en un gran teatro al aire libre. Durante todo el fin de semana, el ilusionismo, las acrobacias y el humor se adueñarán del asfalto en una cita que busca convertirse en referente del entretenimiento familiar y cultural en el concejo de Valdés.

Los epicentros de la actividad son la céntrica Plaza de Alfonso X 'El Sabio' y la Plaza de Carmen y Severo Ochoa. La primera sesión tuvo lugar a las 12.00 horas de este sábado con la irrupción de La Magicleta, el ingenioso artefacto del Mago Martín. Pasado el mediodía, a las 13.30 horas, la Compañía Vuelta y Media tomó el relevo con su propuesta Circo Funky show.

La jornada vespertina del sábado promete mantener el listón muy alto. Entre las 16.00 y las 20:00 horas, el Mago Martín volverá a ser el gran protagonista con su espacio interactivo titulado Sueña soñando a soñar. Para cerrar el día por todo lo alto, a las 20.00 horas, regresará la Compañía Vuelta y Media con Circo carambola.

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El domingo, el festival mantendrá su pulso festivo y familiar. La mañana del 14 de junio comenzará a las 12.00 horas bajo una sugerente propuesta: Las historias de musicario, de la mano del colectivo Circo bajo el tejado. El broche de oro de esta intensa edición de "Luarca Mágica" llegará a las 13:30 horas con la actuación de Jon Ander y su espectáculo Magia sobre ruedas.