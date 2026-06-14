Buen balance del festival "Luarca Mágica": "Estamos muy satisfechos; es una cita que viene para quedarse"
La cita incluyó durante todo el fin de semana seis espectáculos de relacionados con el circo y la magia
El festival de circo y magia en la calle "Luarca Mágica" echó el cierre este mediodía con un balance muy positivo. Las buenas temperaturas de este fin de semana facilitaron la realización de los espectáculos en plena calle y animaron la afluencia de esta cita que "llega para quedarse".
La concejala de Infancia y Juventud, Clara García, muestra la satisfacción del Gobierno local tras el desarrollo de la primera edición que, dijo, "esperemos que sea la primera de muchas".
"Durante todo el fin de semana Luarca disfrutó de varios espectáculos de magia, circo, malabares y humor que hicieron las delicias de pequeños y mayores. Este festival viene para quedarse y, en la medida de lo posible, irá creciendo", señaló la edil tras finalizar la última función. Corrió a cargo de Jon Ander bajo el título "Magia sobre ruedas".
En total, se programaron seis espectáculos durante el sábado y el domingo, que tuvieron lugar en las plazas Carmen y Severo Ochoa y Alfonso X El Sabio.
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