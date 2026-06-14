En Cadavedo celebran San Antonio entre rapas y alfiladas: "Son productos que no se pueden perder"

Almudena Fernández, vecina de Villademoros, hizo a los dieciesiete años su primera alfilada siguiendo la receta de su abuela Ubalda. Tras un primer intento fallido, fue perfeccionando la técnica hasta encontrar la fórmula perfecta. Las doscientas alfiladas que preparó para la sexta edición del Festival de la rapa y la alfilada de Cadavedo le supusieron dos días de trabajo y volaron en cuarenta y cinco minutos de reloj.

El esfuerzo tuvo recompensa porque la valdesana se llevó el primer premio del concurso organizado por la Sociedad Popular La Regalina para incentivar la preservación de dos productos que forman parte del ADN de esta localidad valdesana. "El secreto está en trabajar bien la masa", cuenta Almudena, que ahora sueña con que sus dos hijas pequeñas le cojan el testigo y sigan perfeccionando la receta familiar.

"Buenos recuerdos"

"Empecé a hacerlas para que no se pierda la tradición, me gustan y me traen buenos recuerdos, pero es verdad que lleva mucho tiempo hacerlas", confesó al pie de su puesto, en la céntrica plaza de El Curión. Es el lugar elegido para festejar San Antonio y también este festival que ya va por su sexta edición.

Junto a Almudena Fernández está el puesto donde se venden las ya famosas rapas de Margarita González. Venció en las dos últimas ediciones del concurso de rapas y ayer volvió a conquistar al jurado. El puestín de Marga, atendido por dos de sus familiares, tuvo cola durante un buen rato y rápidamente agotó sus existencias.

Cuenta la presidenta de la Sociedad Popular La Regalina, Laura del Campo, que este año dudaron sobre suspender el festival iniciado en 2021. La reciente muerte de Marcos Fernández, presidente del colectivo entre 2017 y 2021, dejó el ánimo bajo entre sus compañeros. Sin embargo, "al final pensamos que él querría que siguiéramos adelante y nos animamos". Por eso, cuenta Del Campo, en esta edición hubo menos puestos que otros años, ya que se organizó todo a última hora. "Al final reunimos ocho puestos, que está muy bien", señala.

"Gente animada"

Cuenta la presidenta de la Sociedad Popular que están notando que el concurso va a más y están encantados con ver que los vecinos se animan a cocinar rapas y alfiladas. "Vemos a la gente muy animada", cuenta. La prueba no es solo el concurso, sino que el taller de elaboración de rapa cada año cuenta con más participantes.

En la fiesta estuvo presente el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, que aplaudió el dinamismo de Cadavedo. "Damos la enhorabuena a la organización porque es la demostración de la fuerza del tejido vecinal", señala el primer edil. Recordó que recientemente el Ayuntamiento y la Sociedad Popular firmaron un convenio de colaboración dotado con 10.000 euros y por el que el consistorio da apoyo a eventos como esta celebración de San Antonio.

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La celebración continúa este domingo con misa en honor a San Antonio en la iglesia de Santa María de Cadavedo. Será a las 11.00 horas y, a las 17.30 horas, está previsto un "tardeo" musical a cargo del dúo Héctor y Jose.