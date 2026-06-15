El 31.º Premio de relato corto "Fernández Lema" tiene ganadores: Antonio Arteaga y Miguel Rodríguez Monteavaro

La Fundación cultural Fernández Lema, con sede en Luarca, acaba de desvelar el fallo de la trigésimo primera edición de sus premios de relato corto. En lengua castellana se alzó vencedor el profesor de Toledo Antonio Arteaga Pérez, mientras que el escritor boalés Miguel Rodríguez Monteavaro triunfó en la modalidad de lengua asturiana.

Antonio Arteaga Pérez venció con su su obra "El guardián de los sonidos olvidados" que, a juicio del jurado, constituye un "alegato contra los excesos de la modernidad". Y añaden: "Se establece un diálogo entre un joven técnico de telecomunicaciones y un anciano que se dedica a recoger los sonidos de la naturaleza. El léxico cuidado y expresivo, el ritmo narrativo y el final consolador reúnen los motivos suficientes para que el texto sea merecedor de este galardón". Este premio está dotado con 1.500 euros y un diploma.

Por su parte, Rodríguez Monteavaro se impuso con su trabajo "Les firíes", valorado por el jurado como "una reflexión literaria sobre la memoria, la violencia y la fragilidad humana". Sobre este trabajo indican que "se desarrolla con una estructura dialogada que hace el relato más ágil. Se aprecia una intensidad emocional y sinceridad al liberarse la protagonista de un trauma que la venia atormentado a lo largo del tiempo, con un final muy ajustado para una experiencia tan dolorosa". Del mismo modo, el premio está dotado con 1.500 euros y un diploma.

"El Patronato de la Fundación da la enhorabuena a los premiados y agradece la labor de prejurados y jurados, al Conservatorio del Occidente de Asturias, al IES Carmen y Severo Ochoa y, muy especialmente, el apoyo del Ayuntamiento de Valdés y de Esvedra Obras y Reformas a este proyecto cultural que tiene con fin difundir la literatura, apoyar a los escritores noveles y, con ello, dar a conocer los nombres de Luarca y Valdés en diferentes ámbitos culturales", señalan desde la entidad creada por Dolores Fernández Lema, con la colaboración del Ayuntamiento de Valdés, en 1994.

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La entrega de premios tendrá lugar el viernes 26 de junio en el auditorio del Conservatorio del Occidente, en Luarca, en un acto abierto al público en general. Esta entidad peresigue "difundir la cultura en general y promocionar los nombres Luarca y Valdés". Además de este concurso literario, la entidad concede un premio económico a los alumnos con mejor expediente del año académico en curso.