Vuelven los paraguas contra el machismo a Luarca: descubre la calle dónde se encuentran

Luarca vuelve a mirar hacia arriba para encontrarse con un símbolo ya reconocible en Valdés: el techo de paraguas morados en la calle Crucero. El Ayuntamiento de Valdés, a través de la Concejalía de Igualdad, ha instalado por cuarto año consecutivo esta intervención en el espacio público como una acción "de sensibilización y compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres", destaca la edil, Clara García. En una frase: contra el machismo.

La iniciativa, que con el paso del tiempo se ha convertido en una imagen identificada por la ciudadanía, busca "transformar un lugar cotidiano en un espacio de reflexión y reivindicación". El color morado, símbolo histórico de la lucha por los derechos de las mujeres, y los paraguas, entendidos como elemento protector, representan "la necesidad de avanzar de forma colectiva hacia una sociedad más justa, libre de discriminaciones y de violencias machistas".

La travesía que está decorada con paraguas, en Luarca. / Ana M. Serrano

García subraya que el techo morado no pretende ser únicamente una intervención estética. Su objetivo es lanzar un mensaje claro a vecinos y visitantes: "La igualdad se construye cada día, con educación, prevención, concienciación y compromiso colectivo". "El techo de paraguas morados se ha convertido ya en un símbolo de Valdés y en una imagen que nos recuerda que la igualdad no es una meta alcanzada, sino un compromiso que debemos renovar cada día", destaca la concejala.

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"Las calles también educan y también transmiten valores", defienden desde la Concejalía, que quiere que quienes vivan o visiten Valdés encuentren en esta instalación un mensaje inequívoco: "Aquí la igualdad importa".