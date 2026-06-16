Valdés, territorio piloto para estudiar zonas estratégicas frente a los incendios forestales

Valdés se convirtió este martes en un punto de referencia regional para la prevención de incendios. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, y su homólogo de Gestión Forestal, Javier Vigil, y la concejala de Montes de Valdés, Patricia Neira, acompañados por técnicos del Ministerio de Transición Ecológica, del Principado y Bomberos de Asturias, además de BRIF, visitaron este martes las actuaciones de prevención de incendios ejecutadas en Valdés, en una jornada de trabajo sobre el terreno que tuvo como punto de referencia El Cabanín y que incluyó un recorrido por distintas zonas del concejo afectadas o condicionadas por el riesgo de incendios forestales.

La visita se desarrolló durante toda la mañana, con un itinerario que permitió analizar el territorio desde Fontoria hasta San Antón de Concillerio, cruzando después hacia Carlangas y Leiriella. El objetivo fue conocer" de primera mano" el papel que pueden desempeñar determinadas áreas del concejo dentro de una futura estrategia de prevención, gestión del territorio y apoyo a la extinción.

Foto de familia del grupo que trabajó en los montes de Valdés. / R. A. S.

El recorrido se enmarca en un estudio impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con organismos científicos como el CSIC y el INIA, para identificar Zonas Estratégicas de Gestión, conocidas como ZEG. Se trata de espacios que, "por su ubicación, su orografía, la vegetación existente, la pendiente, la orientación o la accesibilidad, pueden resultar determinantes para reducir la propagación del fuego o facilitar las labores de extinción en caso de incendio", según la edil valdesana.

El trabajo técnico del Ministerio parte del análisis del comportamiento de los incendios registrados "en los últimos 25 años" y utiliza simuladores de fuego para determinar qué puntos del territorio pueden ser especialmente útiles en una estrategia preventiva. La finalidad no es solo señalar zonas de riesgo, "sino definir qué usos, condiciones y medidas de gestión deberían aplicarse en esos espacios para que puedan cumplir una función real en caso de un nuevo incendio".

Complejidad y experiencia

Valdés ha sido elegido como uno de los territorios de referencia por su complejidad y por la experiencia acumulada en los últimos años con incendios de gran impacto. Desde el punto de vista técnico, el concejo supone un reto por su orografía, la orientación de sus laderas, la pendiente, la fragmentación de la propiedad y la diversidad de usos del suelo. Esa combinación convierte al municipio en un escenario especialmente valioso para estudiar cómo debe gestionarse el territorio antes de que se produzca la emergencia.

Durante la visita se puso de relieve que la prevención de incendios "no puede limitarse a actuaciones puntuales, sino que exige una planificación territorial a medio y largo plazo". La identificación de estas zonas estratégicas permitirá decidir dónde conviene actuar, qué tipo de manejo del terreno resulta más adecuado y cómo pueden compatibilizarse los usos agroganaderos, forestales y de conservación con la seguridad de los pueblos y la eficacia de los equipos de extinción.

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El estudio técnico ya está elaborado en su parte principal y se encuentra "pendiente de concretar las medidas"y su encaje administrativo y territorial.