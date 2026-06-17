Los 50 años del colegio San Miguel de Trevías: celebración, alegría y una exposición para recordar viejos tiempos

El Colegio San Miguel de Trevías celebra este viernes una fecha muy especial: sus 50 años de historia. La conmemoración, que no pudo celebrarse antes por diversos motivos, según la dirección, coincidirá finalmente con el último día de clase y convertirá el cierre del curso en una jornada especialmente emotiva para toda la comunidad educativa.

La directora del centro, Mariflor Pola, destaca que este aniversario llega "en un momento de ilusión" para el colegio, que actualmente cuenta con 102 alumnos y una plantilla de 20 profesores. La previsión para el próximo curso es mantener el alumnado actual e incluso sumar algún estudiante más, una noticia que el centro recibe con satisfacción.

Exposición hasta el 25 de junio

Dentro de la programación del aniversario, el colegio ha preparado una exposición con fotografías, recuerdos y materiales que permiten recorrer la historia del centro. La muestra permanecerá abierta hasta el 25 de junio para que todas las personas que lo deseen puedan acercarse a visitarla. El centro también abrirá el sábado de 10:00 a 14:00 horas, con el objetivo de facilitar la asistencia de antiguos alumnos, familias y vecinos que durante la semana tengan más dificultades para acudir.

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Desde el colegio destacan la "buena acogida" que está teniendo la celebración y el clima cercano que se respira entre alumnado, profesorado y familias.