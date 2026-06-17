El minibús eléctrico de Valdés empezará a circular en julio para aliviar el tráfico de Luarca en temporada alta tras más de un año de espera

El Ayuntamiento de Valdés pondrá en circulación en julio el minibús eléctrico municipal, que realizará un recorrido diseñado para aligerar el tráfico en la villa de Luarca y mejorar la movilidad durante los meses de mayor afluencia. El itinerario conectará aparcamientos, zonas residenciales, recursos turísticos y el casco urbano, con el objetivo de facilitar los desplazamientos tanto de residentes como de visitantes.

El concejal de Promoción Económica, Ismael González, señala que el objetivo del servicio es "vertebrar el territorio" y dar respuesta a una necesidad especialmente visible en temporada alta, cuando el tráfico se complica en Luarca. La puesta en marcha del vehículo permitirá "reforzar la movilidad interna" de la villa y ofrecer "una alternativa más ágil" para acceder al centro urbano, reduciendo la presión sobre las zonas con mayor concentración de vehículos.

"No se paralizó"

El minibús eléctrico fue recepcionado por el Ayuntamiento en abril de 2025, dentro de la estrategia municipal para mejorar el transporte público y avanzar en un modelo más sostenible. Aunque inicialmente se planteó una ruta adicional durante la primavera entre Trevías y Luarca, especialmente pensada para los miércoles por la mayor afluencia vinculada al mercadillo semanal, ese servicio "fue cubierto rápidamente por el Consorcio de Transportes de Asturias". Por ello, el Ayuntamiento centró sus esfuerzos en preparar el funcionamiento del minibús dentro de la temporada alta.

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Desde el área municipal subrayan que el proyecto "no se paralizó". El vehículo llegó en abril del año pasado, "pero el punto de carga no estuvo listo hasta el 18 de noviembre, por lo que este será el primer verano en el que el minibús eléctrico pueda prestar servicio en condiciones", apunta González. La intención del Ayuntamiento es aprovecharlo también fuera de la temporada estival para otros usos que puedan surgir, especialmente en grandes eventos o necesidades puntuales de movilidad.