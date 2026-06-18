De las emergencias sanitarias en Madrid a una librería en Luarca: el cambio de vida de Izaskun para volver a estar cerca de los suyos

A Izaskun Burundarén la pandemia le cambió las prioridades. Quiso regresar a Luarca, estar con los suyos y construir una vida más conciliable. Hoy, embarazada y madre, levanta la persiana de Helas con el deseo de cuidar una librería que forma parte, dice, "de la memoria sentimental de la villa". Pero, ¿cómo empezó todo? Hay decisiones que no se toman solo con la cabeza. A veces nacen de un cansancio, de una pérdida, de una necesidad íntima de volver al lugar donde una reconoce su raíz. A esta luarquesa de 40 años, la pandemia le cambió la mirada sobre la vida. Después de 33 años en Madrid, tras trabajar en emergencias en el SUMMA 112 y vivir de cerca todo lo que aquellos meses de coronavirus supusieron, decidió regresar a casa.

"Después de todo lo que habíamos vivido, de lo que habíamos pasado, pensé que de un día para otro puedes perder incluso a tu familia. Y yo quería volver a estar con los míos", cuenta.

Izaskun nació en Luarca, aunque creció prácticamente toda su vida en Madrid. Su apellido delata una rama vasca por parte de su abuelo paterno, pero sus vínculos familiares están profundamente unidos a la villa. Su madre y su padre son de Luarca, de familias conocidas del mundo marinero. Por eso, cuando la vida empezó a pedirle otro ritmo, el regreso no fue una huida, sino una vuelta al origen.

Una realidad laboral "difícil"

Al llegar a Asturias siguió vinculada al ámbito sanitario, pero pronto comprobó "que la realidad laboral era difícil". "Contratos breves, desplazamientos continuos, jornadas en distintos puntos de la región y una conciliación complicada", especialmente siendo madre y estando sola al frente del cuidado de su hijo, de un año año y medio. Venía de un mundo "activo", el de las emergencias, pero también de un desgaste que empezaba a pesar.

Izaskun en el mostrador de su librería. / Ana M. Serrano

Entonces apareció la oportunidad de hacerse cargo de Helas, una librería querida y reconocible en Luarca que echaba el cierre. Sus anteriores responsables se jubilaban y ella sintió que "aquel cierre no podía ser el final". "No puede ser que una librería cierre. Además, me encantan los libros. Cuando era pequeña mi madre me castigaba sin leer, porque no había otra cosa que me fastidiase", recuerda sonriendo.

No fue una decisión sencilla, porque abrir un negocio exige cuentas, permisos, obra, dudas y valentía. Pero Izaskun lo resume con una frase sencilla: "Me lié la manta a la cabeza y a por ellas". Y así, casi sin darse tiempo a tener miedo, cambió la sanidad de urgencias por el papel, los mostradores, las estanterías y las historias.

Cambio de ubicación

La nueva etapa de Helas llega también con cambio de ubicación. La librería deja atrás su emplazamiento anterior en la avenida de Galicia y se instala ahora en un local más céntrico, en la plaza Alfonso X El Sabio, y amplio. El traslado no fue una decisión buscada por la empresaria ni por los antiguos propietarios, "sino consecuencia de otras circunstancias", pero ella ha elegido mirarlo con optimismo. "Dicen que las cosas pasan por algo", afirma. Y lo cierto es que el nuevo espacio, luminoso y ordenado, parece preparado para acoger esta segunda vida de la librería.

El lunes abrió sus puertas y la respuesta de la gente, dice, "ha sido muy buena". Izaskun asume el relevo con respeto. "Mantuvo el nombre de Helas y es también un homenaje a las personas que se esforzaron por mantener viva una librería”, explica.

La nueva librera reconoce que aún tiene mucho que aprender. Para ella es "un mundo nuevo", aunque los libros siempre hayan estado presentes en su vida. Se define como una "amante del papel". Frente a quienes prefieren leer en pantalla, defiende el valor físico del libro, el gesto de tocarlo, abrirlo y dejarse llevar. "Un libro te lleva a mundos diferentes y te abre la mente. No es solo aprender. Para algunas personas es una oportunidad de viajar, de conocerse. Al final es conocimiento. Para mí un libro es súper importante", señala.

Embazarada y abriendo un negocio

El camino hasta la apertura fue intenso. Izaskun está embarazada —le queda apenas mes y medio— y aun así ha vivido las últimas semanas entre permisos, reformas, pintura, colocación de material y contrarreloj. Todo se hizo "en familia". Sus padres fueron una ayuda fundamental y su hijo pequeño también estuvo presente, aunque, como ella bromea, "ayudando más a descolocar que a colocar".

"Fue un trabajo en equipo. Entre mis padres y yo, en cuanto conseguimos los permisos del Ayuntamiento, en un mes se hizo todo: la obra, la reforma, pintar las estanterías, colocar el material… Todo", relata.

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Ese esfuerzo familiar resume bien el espíritu de esta nueva etapa: una mujer que decide emprender, que sostiene una maternidad en marcha y que apuesta por mantener vivo un comercio de proximidad en un momento en el que no siempre resulta fácil levantar la persiana. Dentro de, por ejemplo, cinco años se ve aquí. Lo dice sin dudar. En esa respuesta hay más que un proyecto comercial: hay una elección de vida.