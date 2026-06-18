El Polo de Innovación del Occidente, con sede en Luarca, se define: estará dedicado a la agroganadería y las obras de su sede se licitarán este año

El Polo de Innovación del Occidente, con sede en Luarca, está más cerca de ser una realidad. Tras meses de trámites, la Consejería de Ciencia ha desvelado este jueves en la capital valdesana que el centro estará dedicado al sector agroalimentario y ganadero y que las obras para transformar el antiguo colegio menor de Villar en su sede se licitarán este año. El anuncio se realizó en el marco de la jornada "Paraíso Natural Impact", una iniciativa enmarcada en el fondo Paraíso Natural Ventures, impulsado por la Sociedad Regional de Promoción, Caja Rural de Asturias y el Grupo Central Lechera Asturiana para impulsar empresas y proyectos innovadores en el medio rural.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, explicó que el Polo del Occidente se convertirá en un centro de escalado industrial para tecnologías relacionadas con la digitalización y la formación de profesionales especializados. "Vamos a tratar de que toda la tecnología impacte en el sector agroganadero y que permita transformar una de las fortalezas del Occidente en empleo y actividad económica. El sector agroganadero tiene necesidades a la hora de incorporar formación y tecnología y de contar con financiación", señaló Sánchez.

Desde 2024

El consejero dio cuenta de la lentitud de los trámites para poner en marcha este Polo, cuya jornada constituyente fue en enero de 2024. "La parte administrativa nunca ha parado y se lleva trabajando en ello mucho tiempo. Esperamos licitar las obras de adecuación este año", precisó. De manera paralela, se están llevando a cabo actividades de difusión y presentación como la jornada celebrada en la Fonte Baxa y que contó con más de un centenar de participantes.

Por su parte, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, mostró su satisfacción por el avance del Polo. "La pretensión es licitarlo este año y ese sería el pistoletazo de salida de este centro que busca convertirse en un espacio de referencia", señaló el primer edil, satisfecho con que el sector agroganadero sea el centro de esta iniciativa. "Estamos convencidos de que va a ser un camino exitoso, pero hay que hacerlo de manera calmada. La tramitación administrativa siempre es farragosa. Se ha estado trabajando y nos acercamos a este pistoletazo", apuntó.

El consejero Borja Sánchez, acompañado del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, aprovechó su intervención en la jornada "Paraíso Natural Impact" para defender el polo "como un entorno de experimentación y escalado industrial, donde empresas y emprendedores puedan validar soluciones tecnológicas antes de su despliegue a gran escala". Desde la Consejería también defienden su componente formativo "orientado a capacitar a profesionales en el uso de nuevas tecnologías y facilitar la incorporación de jóvenes al sector, tanto por cuenta ajena como a través del emprendimiento, y favorecer de esta forma el relevo generacional".

El Polo de Innovación del Occidente, que busca atraer proyectos innovadores, formará parte de la red de polos tecnológicos que el Ejecutivo está desplegando "para reforzar la cohesión territorial y diversificar la economía asturiana a través de la innovación".

Fondo

De manera paralela, la jornada "Paraíso Natural Impact", celebrada en diferentes enclaves del bosque jardín de La Fonte Baxa, ha servido para presentar el citado fondo Paraíso Natural Ventures, que plantea una alianza público-privada y cuenta con un montante de partida de dos millones de euros, "destinado a atraer empresas y proyectos innovadores capaces de generar empleo en la comunidad".

El director de la Agencia Sekuens y presidente de la SRP, David González, señala que el fondo ya está analizando a una decena de empresas que pueden ser partícipes de esta iniciativa y que la acogida está siendo buena."Las empresas presentan un plan de negocio y explican cómo va a impactar en una zona rural de la región. Con ese plan, invertimos y participamos de esa empresa, pero no solo desde el punto de vista financiero, sino que les ayudamos a crecer desde lo rural", apunta González de un fondo que nace con dos millones, pero que podría crecer.

En este sentido, la directora de la Fundación Caja Rural, Eva Pando, señala que podría llegar hasta los 15 euros de inversión. "Este fondo plantea un cambio de tendencia, pasar de dejar de ver el medio rural como un problema a una oportunidad para jóvenes para que inicien una forma de vida en el medio rural", señala Pando que anima a los emprendedores a nivel nacional a presentar sus candidaturas.

Por su parte, Blanca Suárez, del Área de Impacto del grupo Central Lechera Asturiana, defiende que este fondo no solo ofrece una una inyección de dinero a las empresas, sino también un acompañamiento. "La innovación abierta y la inversión de impacto no se enseña en las universidades y tiene un papel mucho más importante del que creemos", apunta.

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La jornada "Paraíso Natural Impact" reunió a emprendedores e inversores en una experiencia que incluyó ponencias, visitas guiadas y un "showroom" en el que participaron una decena de empresas del medio rural.