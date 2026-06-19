El colegio San Miguel de Trevías celebra 50 años de compromiso con la educación: "Cada alumno que entra por nuestras puertas representa una nueva oportunidad para seguir escribiendo esta historia colectiva"

El Colegio San Miguel de Trevías pone punto y final al curso escolar 2025-2026 celebrando una fecha muy especial: 50 años de apertura del centro. Una jornada muy emotiva, marcada por encuentros, una exposición con fotografías, recuerdos y materiales que permiten recorrer la historia del centro.

La muestra permanecerá abierta hasta el 25 de junio para que todas las personas que lo deseen puedan acercarse a visitarla. El centro también abrirá el sábado de 10:00 a 14:00 horas, con el objetivo de facilitar la asistencia de antiguos alumnos, familias y vecinos que durante la semana tengan más dificultades para acudir.

Actualmente, el colegio cuenta con un total de 102 alumos y una plantilla de 20 maestros, muchos de ellos compartiendo su jornada con otros centros. El objetivo de cara al próximo curso escolar es mantener al alumnado actual e incluso ampliar un poco más su comunidad educativa.

La jornada de hoy ha sido especialmente emotiva. No solo por poner punto y final con buen sabor de boca a un nuevo curso, también por celebrar "50 años de compromiso con la educación". La directora del centro, Mariflor Pola en su discurso, ha querido poner el foco en lo que este centro educativo ha supuesto para la comarca: "Nació para dar respuesta educativa al alumnado de Trevías y, posteriormente, se fueron incorporando las escuelas de Castañedo, Ayones, Pontigón, Agüera, Paredes, Merás, Brieves y otras localidades de nuestro entorno", señala.

Asimismo, también ha querido reivindicar el descenso demográfico "que afecta a las zonas rurales, unido a la falta de oportunidades laborales y de servicios, que ha provocado un progresivo despoblamiento que vemos avanzar año tras año". Dejando claro, que si algún objetivo tiene este colegio valdesano es "mantener viva la identidad de su pueblo".

Su edifio supone ser algo más que un simple centro escolar, la directora insiste en que supone "un punto de encuentro, un espacio de convivencia, un motor cultural y social, y un símbolo de vida para nuestros pueblos". Pola ha querido remarcar la importancia de la educación y mediación como base "para resolver conflictos y fortalecer la convivencia". El centro continuará apostando en que sus alumnos sean conscientes de la cultura del esfuerzo y pone el foco en la "importancia de los pequeños hábitos que construyen grandes personas".

La directora ha sabido resumir muy bien el legado de este centro, basado en "una historia de compromiso, de superación y de amor por la educación".