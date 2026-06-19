El Principado licita las obras de mejora en cuatro viales de Valdés por más de 218.000 euros

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha sacado a licitación las obras destinadas a la mejora de los viales de acceso a las localidades de Las Murias, Lendepeña, La Figar y Ranón, en el concejo de Valdés. El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución que asciende a los 218.405 euros, y las empresas interesadas en optar a la adjudicación del contrato dispondrán de plazo para presentar sus ofertas técnicas y económicas hasta el próximo 7 de julio.

Las actuaciones proyectadas tienen como finalidad primordial el incremento de las condiciones de seguridad vial de estos caminos de carácter local. El plan de trabajo previsto contempla un inicio de las tareas centrado en labores de limpieza general de las vías, lo que incluirá el reperfilado de los bordes y las cunetas, así como el desbroce integral de los taludes y las márgenes de la calzada para proceder finalmente a la preparación idónea de la plataforma vial.

De forma complementaria, los operarios llevarán a cabo reformas estructurales para optimizar los sistemas de drenaje mediante la reparación de la "cuneta en V" en aquellos tramos específicos donde el deterioro sea mayor o las necesidades de evacuación de aguas pluviales lo requieran. Como fase de remate a los trabajos, se acometerá la renovación total de la pavimentación de los accesos. Dicha intervención consistirá en la extensión de una capa base de zahorra y el posterior extendido de una capa de rodadura definitiva con un espesor de cinco centímetros.

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Este paquete de mejoras en las comunicaciones rurales de Valdés se integra dentro del programa de obras cooperables que la Administración autonómica desarrolla periódicamente en concurrencia con las entidades locales asturianas. El objetivo vertebrador de estas líneas de cooperación se centra en garantizar el correcto mantenimiento y la conservación de las infraestructuras en los concejos de la región que cuenten con una población inferior a los 20.000 habitantes.