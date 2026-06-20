El Ayuntamiento de Valdés concede la licencia definitiva para el nuevo parking de la manzana de la imprenta en Luarca
"Supone una gran noticia para la villa, que ve superado uno de sus grandes problemas estructurales, que es la demanda de estacionamiento", celebra el alcalde, Óscar Pérez, sobre el fin de la tramitación
El Ayuntamiento de Valdés ha dado luz verde definitiva uno de los proyectos urbanísticos y de movilidad más esperados para la villa de Luarca. El alcalde del municipio, Óscar Pérez, ha anunciado formalmente que la administración local acaba de otorgar licencia de final de obra y actividad para la puesta en marcha del nuevo parking de la manzana de la antigua imprenta, una infraestructura clave que busca aliviar de forma notable los problemas de estacionamiento en el entorno del casco urbano y potenciar la actividad comercial y turística de la zona.
Óscar Pérez señaló este viernes que la concesión de todas las autorizaciones sectoriales y municipales supone el espaldarazo final para que las obras y la adecuación de este espacio puedan ser una realidad de inmediato. Con este paso definitivo, la denominada manzana de la imprenta pasará a convertirse en un área de estacionamiento moderna y funcional en pleno corazón de Luarca, respondiendo así a una demanda histórica de los vecinos, comerciantes y visitantes del concejo. La empresa responsable puede ahora abrir las instalaciones, si bien aún no han anunciado la fecha exacta de puesta en funcionamiento.
"Supone una gran noticia para la villa de Luarca que ve superado uno de sus grandes problemas estructurales, que es la demanda de estacionamiento. Más de doscientas plazas que se ponen a disposición de los vecinos y de la villa", celebra el regidor valdesano sobre esta infraestructura muy demandada en la capital valdesana.
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