Pez y Ardilla reúne a 140 personas de todo Valdés para celebrar el final de temporada

Pez y Ardilla, una empresa de actividad deportiva del concejo de Valdés, impulsada por Miguel Iglesias y Chechu Sáez, celebró este sábado el final de temporada reuniendo a unas 140 personas llegadas de distintos pueblos del concejo de Valdés.

Participantes de San Feliz, Trevías, Barcia, Luarca, Paredes, Otur y Gamones, además de usuarios del Centro de Día y asistentes a los parques saludables, compartieron una jornada de convivencia que sirvió para poner el broche a meses de entrenamientos, talleres y actividades. Pero también para echar la vista atrás y comprobar hasta dónde ha llegado una idea que nació hace cinco años.

Asistentes a la comida. / R. D. Á.

“Hace cinco años empezamos esta aventura de emprender Miguel y yo solos, pero con toda la ilusión, las ganas y la inocencia del mundo”, recordaba Chechu Sáez durante el encuentro. La intención inicial era ofrecer un servicio de turismo activo durante el verano en la playa de Luarca, con actividades como kayak y paddle surf. Sin embargo, pronto descubrieron que mantener un proyecto de estas características durante el invierno en una zona rural suponía un desafío.

La solución llegó mirando hacia los pueblos. Comenzaron a organizar clases de entrenamiento funcional en distintas localidades del concejo y la respuesta superó cualquier previsión. “Funcionó. Antes de lo que nunca nos pudimos imaginar, la temporada de invierno superó a la de verano”, explican.

Cinco años después, aquella apuesta se traduce en una red que se extiende por buena parte del concejo. “Pueblos y personas locales moviéndose y cuidándose en comunidad”, resumían los promotores.

“Hoy estamos aquí personas de todas partes y pueblos de Valdés, unidos por el movimiento, el entrenamiento y la salud de compartir y vivir una comunidad activa como esta que hemos creado”, destacaron durante el acto.

“Es increíble e impensable para nosotros cuando comenzamos esta aventura”, reconocían Iglesias y Sáez, que aseguran mantener intacta la ilusión del primer día. “Seguiremos con las mismas ganas y la misma motivación tratando de darle vida a los pueblos que nos vieron crecer”.

El balance de estos cinco años lo resumen en una frase sencilla: “Estamos creando una comunidad saludable y deportiva y eso, al final, es lo más importante”.

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La edil del Ayuntamiento de Valdés, Andrea Magdaleno, destaca de esta empresa que “promueve el respeto, el esfuerzo, el trabajo en equipo, creando un entorno inclusivo donde cada persona pueda desarrollarse, disfrutar del deporte y contribuir al bienestar colectivo” e insiste en que han conseguido reunir "a 130 personas de distintas generaciones, trabajando y disfrutando del deporte".