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Maura Méndez, vecina de Cadavedo, te vende los recuerdos más bonitos de La Regalina: "Siempre me gustó ayudar"

"El merchandaising es un sustento muy importante para nosotros y contamos con Maurita, que es muy buena vendedora", señala la presidenta de la Sociedad Popular, Laura del Campo

Maura Méndez muestra una de las láminas que vende.

Maura Méndez muestra una de las láminas que vende. / T. Cascudo

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T. Cascudo

Cadavedo (Valdés)

La Sociedad Popular La Regalina realiza infinidad de actividades a lo largo del año para dinamizar y mantener viva la localidad valdesana de Cadavedo. Entre las fuentes de financiación necesarias para que sus proyectos salgan adelante está la venta de "merchandaising", con la capilla de La Regalina y su icónica Virgen como protagonistas. Para vender hace falta vendedora y ahí juega un papel clave la cadavedana Maura Méndez, a quien todos conocen cariñosamente como Maurita.

"El merchandaising es un sustento muy importante para nosotros y contamos con Maurita, que es muy buena vendedora", subraya la presidenta de la Sociedad Popular, Laura del Campo. Lo dice mientras observa a esta mujer de 82 años atender a los visitantes que el pasado sábado participaron en el Festival de la Rapa y la Alfilada, un momento en el que el colectivo aprovechó para montar su puesto y vender artículos tan variados como rosarios, bolsas de tela, llaveros o imanes.

Maurita muestra una de las bolsas de tela de recuerdo.

Maurita muestra una de las bolsas de tela de recuerdo. / T. Cascudo

"Siempre me gustó ayudar, estuve muchos años en la comisión de La Regalina", cuenta Maurita, que trabajó durante años como vendedora a domicilio de productos cosméticos. Con su experiencia como vendedora es la primera en ofrecerse a montar el puesto itinerante. Así que es la cara visible en eventos como la fiesta de La Regalina, su día favorito del año. Allí, bajo el hórreo junto a la ermita, vende desde alfiladas a souvenirs de recuerdo.

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"Se vende de todos, igual lo que más medallas de La Regalina, que tiene muchos devotos. Los imanes y los llaveros también gustan mucho", relata, al tiempo que da cuenta de la importancia que la Virgen de La Riegla tiene para vecinos y visitantes. "Aquí cualquier cosa que nos pasa invocamos a La Regalina, además está en un sitio muy especial", cuenta esta mujer, que se mantiene activa y dispuesta a colaborar por la mejora de su querido Cadavedo.

Algunos de los detalles a la venta.

Algunos de los detalles a la venta. / T. Cascudo

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