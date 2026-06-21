Maura Méndez, vecina de Cadavedo, te vende los recuerdos más bonitos de La Regalina: "Siempre me gustó ayudar"

La Sociedad Popular La Regalina realiza infinidad de actividades a lo largo del año para dinamizar y mantener viva la localidad valdesana de Cadavedo. Entre las fuentes de financiación necesarias para que sus proyectos salgan adelante está la venta de "merchandaising", con la capilla de La Regalina y su icónica Virgen como protagonistas. Para vender hace falta vendedora y ahí juega un papel clave la cadavedana Maura Méndez, a quien todos conocen cariñosamente como Maurita.

"El merchandaising es un sustento muy importante para nosotros y contamos con Maurita, que es muy buena vendedora", subraya la presidenta de la Sociedad Popular, Laura del Campo. Lo dice mientras observa a esta mujer de 82 años atender a los visitantes que el pasado sábado participaron en el Festival de la Rapa y la Alfilada, un momento en el que el colectivo aprovechó para montar su puesto y vender artículos tan variados como rosarios, bolsas de tela, llaveros o imanes.

Maurita muestra una de las bolsas de tela de recuerdo. / T. Cascudo

"Siempre me gustó ayudar, estuve muchos años en la comisión de La Regalina", cuenta Maurita, que trabajó durante años como vendedora a domicilio de productos cosméticos. Con su experiencia como vendedora es la primera en ofrecerse a montar el puesto itinerante. Así que es la cara visible en eventos como la fiesta de La Regalina, su día favorito del año. Allí, bajo el hórreo junto a la ermita, vende desde alfiladas a souvenirs de recuerdo.

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"Se vende de todos, igual lo que más medallas de La Regalina, que tiene muchos devotos. Los imanes y los llaveros también gustan mucho", relata, al tiempo que da cuenta de la importancia que la Virgen de La Riegla tiene para vecinos y visitantes. "Aquí cualquier cosa que nos pasa invocamos a La Regalina, además está en un sitio muy especial", cuenta esta mujer, que se mantiene activa y dispuesta a colaborar por la mejora de su querido Cadavedo.