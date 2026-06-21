Santi Lara gana el Certamen Nacional Arte y Gastronomía de Casa Consuelo de Otur (Valdés)

El XIX Certamen Nacional Arte y Gastronomía, organizado por el restaurante Casa Consuelo de Otur (Valdés), ya tiene ganador. El jurado, reunido el pasado sábado e integrado por Luis Feás, Ramón Rodríguez, Ricardo Mojardín y Laura Gutiérrez, otorgó el Premio "Jesús Villa Pastur" a la obra "El otro lado", un acrílico sobre lienzo de 100 por 100 centímetros firmado por Santi Lara.

Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y vinculado familiarmente a Asturias, Lara concurría por segunda vez a este certamen bienal, que alcanza ya su decimonovena edición consolidado como una de las citas culturales de referencia impulsadas desde el occidente asturiano. Su obra se impuso entre cerca de 70 trabajos recibidos desde numerosos puntos de España.

"El nivel ha sido muy alto y la selección resultó especialmente complicada", señala Orlando Pérez, director del certamen. De hecho, explica que el jurado tuvo que realizar varias cribas sucesivas para reducir la selección a las 18 obras finalmente escogidas, una cifra marcada por la capacidad de los espacios expositivos. La mayoría de los participantes eran artistas profesionales, aunque también concurrieron algunos aficionados.

Las 18 obras seleccionadas podrán verse durante el mes de julio en la Casa de Cultura de Luarca. Posteriormente, la muestra iniciará una itinerancia por diferentes salas asturianas. Además, los patrocinadores –Caja Rural de Asturias, Astilleros Armón, el Ayuntamiento de Valdés y Maderas El Ventorro de Navelgas, a los que el director del certamen agradece su compromiso con la cultura– constituirán un fondo de adquisición para incorporar piezas de la exposición, con una aportación mínima de 3.000 euros por entidad.

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La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 7 de julio en Casa Consuelo. Durante el acto también serán homenajeados la repostera Fátima Gismero, el Mesón El Centro de Puerto de Vega y el pintor Bernardo Sanjurjo, una de las figuras más influyentes del panorama artístico asturiano contemporáneo.